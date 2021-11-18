Осень — пора перемен, ярких красок и новых впечатлений. И это доказывает состоявшийся осенний сезон Kids Fashion Week.

В рамках показа приняли участие 17 дизайнерских брендов и более 300 воспитанников детских модельных школ со всей России. А дополнила яркие дефиле волшебная концертная программа, ведь детская мода — это всегда волшебство. Организаторы мероприятия — Продюсерский центр «Грани», которому и принадлежит сама идея создания этого масштабного шоу для детей и взрослых.

В 11-м сезоне Главной Детской недели моды свои коллекции — сочные, живые и красочные — представили такие бренды, как: DNK, Borelli (Италия), L’erede, Fetter, Hamleys, Devuci, Маша Горячева, Beroni_kids, Diamond Kids, Teewit kids, Stilnyashka, Choupette, Светлана Анохина, Marco Moretti, Sadali, Стефания Пинягина, Zedzetter.

Постановка каждого показа была осуществлена под чутким руководством главного режиссёра Kids Fashion Week Валерия Сорокового. Его смелое, неординарное шоу и открывало показ Детской недели моды при участии моделей школы дефиле Центра «Грани». Мальчики и девочки предстали в обезличенных масками образах роботов между вынесенных на подиум манекенов, представляя новую коллекцию бренда DNK. По окончании показа дети сорвали маски с лица, тем самым показав, что каждый — индивидуальность.

С горящими глазами зрители наблюдали за показами Hamleys и их новой коллекцией карнавальных костюмов, а также за поистине масштабной демонстрацией коллекции Маши Горячевой — THE FOX, созданной специально для проекта Kids Fashion Week. Она включала в себя 100 образов, каждый из которых был по-своему уникален и ярок.

Но главной вишенкой на торте стал специальный показ «У Леди нет возраста»: на подиум вышли модели Школы Обаяния — нового проекта Продюсерского Центра «Грани», в рамках которого принимают участие женщины за 40 — и представили свежие коллекции Marco Moretti и Маши Горячевой, в показе которой также приняла участие популярная Instagram-блогер Лилия Абрамова (@tatarkafm).

Закрывало Детскую неделю моды эксклюзивное фэшн-шоу от Продюсерского центра «Грани» при участии светского обозревателя и телеведущего Левана Тодуа, в котором презентовалась коллекция Zedzetter в азиатской эстетике.

«В подготовке шоу бренда Zedzetter, который мы назвали Fashion FantASIA by Valery 40, мне хотелось уйти от традиционных форм, воспользоваться ассоциациями от коллекции дизайнера, — рассказывает Валерий Сороковой о закрывающем показе. — Она напомнила мне мои любимые хокку Басё. Я увидел осенний мокрый лес, вязанки красного хвороста, некое таинство, ритуал…очень сдержанный неспешный ритм. Возникло дело — нужно согреть эту планету. И в финале модели выходят с огнем в руках. То есть, здесь заложены очень простые знаки, которые рождают смысл и создают необычную атмосферу.»

В концертной программе мероприятия, которое красочно дополняло атмосферу праздника, принимали участие коллективы и исполнители: совсем юная певица Софья Шишкина, актриса и полуфиналистка седьмого сезона Голос Дети 1 канала Таисия Скоморохова, финалист проекта Первого канала «Голос» Иван Харитонов, представительница Грузии на Детском Евровидении 2020 Сандра Гаделия, Марианна Гекман, Полина Ерёмина и SONA DANCE театр, который представил несколько номеров со степом.

Мероприятие прошло на территории Ювелирного дома «Эстет».

«Kids Fashion Week — место, где у дизайнера появляется возможность познакомиться с ребёнком, узнать его мысли, услышать его желания, и после этого создать коллекцию, основанную именно на фантазиях самих детей, — делится продюсер Главной недели детской моды, руководитель Продюсерского центра «Грани» Елена Склярова. — Наша неделя моды не просто про моду: она про творчество, про саму жизнь, про эмоции, которые мы пытаемся донести до людей фэшн-постановками с глубоким смыслом.»