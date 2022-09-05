Онлайн-платформа Lamoda сообщила о запуске раздела Resale в партнерстве с ресейл-платформой по продаже и покупке вещей люксовых и премиальных брендов Second Friend Store. Инициатива продолжает работу Lamoda по продвижению ответственного шоппинга.

Сейчас в разделе Resale, а также в разделе с устойчивыми товарами Lamoda Planet представлено более 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Bottega Veneta, Louis Vuitton и другие. Платформа будет развивать раздел по модели дропшиппинга. Иными словами, за хранение, доставку и возврат resale-товаров отвечает Second Friend Store, но заказать их можно вместе с другими товарами Lamoda.

В карточке товаров раздела Resale помимо стандартного описания отражена информация о наличии или отсутствии дефектов, говорят в Lamoda. Кроме того, такие товары оплачиваются после получения.

Два года назад Lamoda стала первой крупной онлайн-платформой в России и СНГ, запустившей раздел с устойчивыми товарами. Движение в сторону ответственного шопинга продолжается. Сейчас пользователи платформы также могут сдавать вещи в химчистку Airo, обменивать одежду, обувь и аксессуары, которые больше не носят, на подарочные сертификаты Lamoda через смарт-сервис Tolkovo и отдавать вещи на благотворительность или в переработку с помощью специальных контейнеров “Lamoda x Второе дыхание”, установленных во многих пунктах выдачи заказов Lamoda.