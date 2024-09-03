Коллекция представляет собой рубашки больших размеров из тонкого хлопка высокой плотности с уникальной вышивкой на манжетах.

Белые рубашки дополнены фирменными надписями в стиле позиционирования бренда – Smart & Sexy, разработанными его создательницей Натальей Войнич. Это идеальные фразы-послания для настроения и позитивного настроя, такие как Gentle beast, My body keeps love, Love vibes.

Коллекция доступна в онлайн и оффлайн магазинах бренда.

Le Journal Intime - российский бренд технологичного белья, основанный в 2015 году. Имеет собственное производство в Москве. Продукция Le Journal Intime изготавливается из специальных материалов с применением технологии плоского шва и кроя, обеспечивающего функциональную и физиологическую поддержку груди.

Фотографии предоставлены компанией.