Объединение «Гжель» выпускает лимитированную коллекцию по мотивам сериала Kion «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым. Презентация состоялась в рамках панельной дискуссии «Азия и Россия. Экшн-драма «Амура» как международный проект на стыке культур, представленный в рамках Московской международной недели кино.

Художники «Гжели» разработали специальные предметы декора для лимитированной коллекции бокалов и статуэток, в которых сохранены элементы стиля и азиатские мотивы сериала «Амура». В рамках сотрудничества будут выпущены предметы с дизайном тигра, связанного с проектом. Все изделия будут продаваться в собственных магазинах «Гжели», на сайте компании и в интернет-магазине объединения на Ozon.

Эксклюзивная премьера сериала, снятого в России и Азии с участием международного актерского состава, состоится в онлайн-кинотеатре в конце этого года. В рамках панельной дискуссии режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенев, директор по производству онлайн-кинотеатра Максим Филатов, кандидат исторических наук Степан Родин, член совета директоров объединения «Гжель» Оксана Косаченко обсудят развитие тенденций отечественной аудитории к азиатской культуре обсудили и поделились подробностями производства фильма «Амура» как отличного примера художественного проекта кинопроизводства на стыке культур.

Фото предоставлены компанией.