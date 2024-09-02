Блогер и стилист Гоша Карцев запустил свой собственный ювелирный бренд Gosha Kartsev в сотрудничестве с ювелирным магазином Poison Drop. Первая коллекция - серебряные изделия, вдохновленные альтернативной музыкой конца 90-х и начала 00-х.

Познакомиться с коллекцией можно через плейлист, созданный Гошей Карцевым. В него вошли культовые группы и исполнители, которые определяли альтернативную культуру конца 90-х и продолжают влиять на современную музыку: от Evanescence и Linkin Park до HIM и Björk.

Сотрудничество Гоши Карцева и Poison Drop вылилось в 7 дропов: vol. 0 (в него вошли браслет, чокер и сет колец из серебра), vol. 1 (два чокера, браслет, моносерьга, кольца с шипами), vol. 2 (серьги и печатки с клепками-пирамидами), vol. 3 (тату-чокеры, браслеты и кольца) и не только. В будущем Гоша и Poison Drop планируют расширять существующие коллекции и добавлять новые.

«Украшения GOSHA KARTSEV — переосмысленная, ювелирная версия того, что мы носили в юности, — прокомментировал стилист Гоша Карцев. — Это бренд для тех, кто слушал сложную альтернативную музыку, самовыражался через ассортимент рок-магазинов. Они повзрослели, стали успешными, но им все еще хочется носить украшения как из рок-подвалов. Мы взяли за основу тот дизайн, но вывели на новый уровень качество».

Запуск ювелирного бренда Gosha Kartsev - новый этап большого проекта Poison Drop: с 2022 года универмаг сотрудничает с творческими людьми и визионерами из разных областей - от дизайнеров и художников до архитекторов и предпринимателей. Каждая коллекция - это личное высказывание, отражающее личности, идеи и пристрастия главных героев.

Источник фото: Poison Drop