Ювелирная сеть «585*Золотой» провела аналитическое исследование продаж золотых изделий в январе-июне 2024 года, чтобы определить, как меняется спрос на золотые украшения и какие изделия выбирают россияне.

Согласно исследованию, ежемесячная доля золотых украшений в общем объеме продаж сети в первом полугодии 2024 года стабильно превышает 50%, а в среднем за полгода - более 55%, что выше, чем в первом полугодии 2023 года. Рост спроса особенно заметен в праздничные и свадебные сезоны для мужчин и женщин.

В пятерку городов с наибольшим спросом на золото входят Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Средний чек на золотые изделия по всей сети в январе-июне составил 21 246 рублей, самый высокий чек в России в этой категории (30 000 рублей и более) был зафиксирован в городе Санкт-Петербург. рублей и более) был зафиксирован в небольшом городе Иркутской области, где средний чек в самом областном центре составил 20 919 рублей.

Самыми популярными золотыми изделиями в первой половине 2024 года стали минималистичные гладкие обручальные кольца шириной от 2 до 5 мм, серьги, кольца, подвески, кресты и серьги конго с фианитами, а также золотые кольца с бриллиантами и родиевым покрытием. Также были выбраны легкие цепочки и браслеты с ажурными плетениями Бисмарк, Тройной ромб и Нонна.

В разрезе городов наибольший объем продаж золотых колец с бриллиантами и родиевым покрытием пришелся на Санкт-Петербург, который стал абсолютным лидером по доле продаж всех популярных моделей. Такие украшения популярны и в Сочи. Средний чек за лаконичное обручальное кольцо и серьги «Конго» составил 24 000 рублей и 9 275 рублей соответственно. Эти модели также наиболее популярны у покупателей в Новосибирске и Москве.

Средний чек увеличился на 47% на фоне роста цен на золото. Несмотря на это, клиенты ювелирных сетей купили в этом году на 37% больше золотых украшений, чем за тот же период в 2023 году. В пересчете на вес, в первом полугодии было продано более 3,3 тонны золотых украшений, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Источник: «585*Золотой»