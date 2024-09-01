Российский бренд одежды O'stin запустил свою первую премиальную линию одежды. Запуск состоялся в рамках медиа-дня бренда в ресторане Fullmoon в Москве.

Новая линия, запуск которой намечен на ноябрь, будет включать осенне-зимние коллекици женской и мужской одежду, преимущественно из натуральных материалов, таких как мериносовая шерсть и ангора. С точки зрения дизайна, премиальная линия основана на более сложных и вневременных силуэтах, дополненных модными вещами, такими как джинсы, куртки и аксессуары в металлических оттенках и шубы из искусственного меха.

Цены в среднем на 30% выше, чем в основной линии. Помимо премиальной линии, гостям мероприятия представили повседневную и новогоднюю коллекции, а также коллаборацию с «Яндекс Пэй», в которую вошли трикотажные изделия со светоотражающими элементами и надписями «Мне так удобно».

Источник фото: O'stin