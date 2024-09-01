Бренд одежды Macrocosm и проект комплексной поддержки детей-сирот «Новые горизонты» выпустили лимитированную коллекцию футболок, на которых изображены работы подопечных проекта. Продажи откроются 1 сентября.

Идея представить эту коллаборацию в рамках проекта «Новые горизонты» родилась после того, как работы сирот не нашли покупателей на благотворительной акции. В мероприятии приняли участие дети 12-18 лет из трех СРЦН Свердловской области (Асбеста, Каменска-Уральского и Первоуральска). Работы были разделены на несколько тем: «Моя мечта», «Мой дом», «Пионы — цветы вдохновения» (время проведения МК совпало с сезоном пионов).

Екатеринбургский бренд одежды Macrocosm подхватил эту идею и воплотил ее в лимитированной коллекции футболок: с 1 сентября на сайте бренда можно приобрести футболки и оригинальные объекты, послужившие вдохновением для коллекции. Средства, вырученные от продажи всех вещей, будут переданы на реализацию проекта «Новые горизонты».

Источник фото: Macrocosm