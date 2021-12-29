Итальянский бренд Ermanno Scervino показал новую рекламную, посвящённую коллекции весна-лето 2022. В нем снялась 19-летняя дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хака, Лила Грейс Мосс.

На фото девушка позировала в нарядных бра, платьях с перьями, длинном белом джемпере, коротких шортах и дубленке. В новинках Ermanno Scervino модель смотрелась свободно и не претенциозно, что вполне соответствует концепции кампании, которую бренд описывает как «оду свободе, эмансипации и женственности во всей красе». На идею съемки работает и подростковое обаяние Лилы, в котором всегда присутствует скрытый или явный вызов, отмечает Burda Style.

Девушка позировала культовому дуэту фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи. Итальянец Мурену и швейцарец Хензи начали работать вместе в начале 2000-х под профессиональным псевдонимом Luigi & Iango. Их весьма впечатляющее портфолио включает в себя проекты с такими мировыми брендами как Tom Ford, Versace Jeans, Puma, Cartier. Дуэт работал с ведущими модными изданиями и снимал многих звезд, включая Рианну, Джиджи Хадид, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмбелл, а также и Кейт Мосс.

Кстати, мать восходящей звезды Лилы также сотрудничает с Ermanno Scervino: Кейт стала лицом бренда в 2019 году. А в этом году в качестве амбассадора марки к ней присоединилась дочь. Напомним, что впервые Лила появилась в мире высокой моды в возрасте 17 лет, представив макияжные фотосессии косметического бренда «Marc Jacobs Beauty», а в 2018 году отметилась и на обложке модного британского издания «Dazed», пишет Elle.