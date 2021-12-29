Российский бренд RO.KO.KO представил вечернюю капсульную коллекцию, вдохновением для которой послужила эстетика одноименной исторической эпохи. В основу линейки легли оригинальные дизайны, натуральные составы тканей и богатая палитра. Бренд также показал первое корсетное платье в двух цветах.

Первое корсетное платье идеально подходит для вечерних образов благодаря приталенному силуэту, открытой спине, асимметричной юбке и сборкам. Модель выполнена из струящейся вискозы в черном и нежно-розовом оттенках. Вторая модель – платье из плотного шелка длины миди с боковом разрезом. Оно легко комбинируется с вечерними аксессуарами, создавая праздничное настроение, а в дальнейшем сможет работать и в повседневном гардеробе.

Съемка праздничного лукбука прошла в знаменитом отеле «Рихтер» – месте, где лепнина 19 века встречается с современным искусством, создавая уникальную атмосферу. Сочетание старого и нового отражает философию бренда. Плёночные кадры передают томность вечера, наслаждение моментом и собой.