Книжный сервис «Литрес» и бренд «ТВОЕ» выпустили лимитированную линейку одежды с яркими фразами из произведений и цитатами из дневников великих классиков.

В капсулу вошли восемь худи и футболок в стиле унисекс, выполненных в базовых цветах: светло-оливковом, коричневом, бежевом, сером, белом и черном. Надписи на вещах — цитаты из произведений и фразы из дневников классиков русской литературы: Льва Толстого, Федора Достоевского, Максима Горького и Александра Грибоедова. Среди цитат: «Веду себя хорошо второй день», «Грустил и наслаждался» из дневников Льва Толстого, «Во что веришь, то и есть» из пьесы Максима Горького «На дне» и другие.

«Благодаря совместной коллекции «Литрес» и «Твое» молодая аудитория может стать немного ближе к классике и сделать ее частью своей повседневности», — говорит директор по стратегическому маркетингу и развитию ГК «ЛитРес» Юлия Ким.

Каждая надпись отражает определенное настроение и состояние души:

Футболка «Во что веришь, то и есть» с цитатой из пьесы «На дне» — писателя, поэта и драматурга Максима Горького, который был самым издаваемым советским писателем. Цитата напоминает, что созидающие мысли материальны, а значит — необходимо верить в лучшее.

Футболка «Счастливые часов не наблюдают» с цитатой из самой известной пьесы прозаика и драматурга Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Фраза, успевшая стать крылатой, закрепилась в лексиконе каждого, кто любит искренне насладиться моментом, позволив себе позабыть о времени.

Худи «Я человек счастливый, но — кое-чем недовольный» с фразой из дневника Федора Михайловича Достоевского. Впишется в гардероб настоящих перфекционистов, которым не стоит забывать, что жизнь хороша даже со своими изъянами и мелкими неурядицами.

Футболка «Красота спасет мир» с культовой фразой из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Напоминает о том, что красота в глазах смотрящего. Она отражена в культуре и искусстве, музыке и живописи, людях и моментах, которые мы переживаем. Красота — это гармония, которая спасет мир.

Худи «Не могу одолеть лень», «Все работают кроме меня», «Веду себя хорошо второй день» и футболка «Грустил и наслаждался» отсылают к личным дневникам одного из известнейших мировых писателей-романистов Льва Николаевича Толстого и наглядно показывают, что даже великим умам были не чужды лень, состояние меланхолии, и склонность к озорству.

Коллекция уже поступила в продажу в магазины сети и онлайн.