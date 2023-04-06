Давно ли вам в голову приходила мысль заменить повседневную рубашку на косоворотку? А, что добавить в свой образ осовремененный кокошник не такая плохая идея? Или пойти на прогулку не в обычных кроссовках, а в украшенных бисером или традиционной вышивкой? Звучит безумно? На самом деле в современном мире это не только возможно, но и необходимо. Да к тому же еще и очень популярно.

Мода – это явление постоянно меняющееся, и каждая новая эпоха непременно оставляет на ней свой отпечаток, который впоследствии преобразуется в новый тренд. А все новое – это хорошо забытое старое. Эта мысль подтверждается, когда мы видим, коллекции сегодняшних дизайнеров, где используются этнические и национальные мотивы. Когда возвращают из национальной памяти, то, что теперь выглядит как новое и современное. Отдавая дань, в какой-то момент, незаслуженно забытой культуре.

Работы художников Леона Бакста и Александра Головина, который, оформлял балет «Жар-птица» для антрепризы Дягилева, вдохновляют многих дизайнеров и по сей день. Благодаря им особую популярности приобрело все русское. А в Европе и Америке долгое время была мода на восточные мотивы. В СССР Надежда Ламанова в своих работах сочетала традиции этники с формами, соответствующими общемировым модным тенденциям. Ее модели были «глотком свежего воздуха» для модниц тех времен. В 1991 году Валентин Юдашкин выпустил в свет знаменитую коллекцию «Фаберже», модели которой экспонировались в Лувре. В 2005 Алена Ахмадуллина в своей коллекции решила обыграть детскую сказку К. Чуковского «Муха-цокотуха». К этим примерам можно добавить множество дизайнеров современных локальных брендов, еще не имеющих мировую популярность, но активно развивающихся в своем мастерстве.

Но почему же именно сейчас обращение к этнике и национальным костюмам стало так популярно?

Все просто. Молодое поколение сейчас особенно интересует симбиоз современной моды, исторического наследия страны и культуры. Ему важно знать историю бренда, посыл и ценности, которые он в себе несет. К примеру, региональные бренды обычно фокусируют свое внимание на любви к родным местам, к своей малой родине, и покупатель ценит это. Изучая историю появления и развития какой-то марки,становится понятно, что бренд создавался не ради прибыли, а потому что дизайнеры, в первую очередь, хотели рассказать о важном.

Современный человек хочет качественную и долговечную вещь, которая будет нести в себе определенный посыл. Именно это и ищут все бренды. Ведь история или традиции могут стать его отличительной чертой и даже частью его ДНК.

Теперь не модно гоняться за известным логотипом и покупать вещи для галочки. Теперь на передний план выходит индивидуальность и собственное видение, как бренда, так и самого покупателя.

Помимо этого, в современном мире большой акцент делается на экологии и этичности производства. Поэтому все чаще предпочтение отдается не огромным коллекциям мировых модных гигантов, насчитывающим десятки моделей, а локальным брендам, с небольшим и чаще всего почти безотходным производством.

В модной индустрии существует немало примеров дизайнеров, от именитых, до малоизвестных, которые используют в своих коллекциях этнические мотивы, и делают это вполне успешно.

К примеру, в России проживает большое количество народностей. Каждая из них со своей культурой, традициями, ценностями, языком и, конечно же, костюмами. Для дизайнера это огромное поле для деятельности. Изменяя традиционные этнические костюмы прошлых поколений, они создают новые коллекции. А в них отражается не только богатство этнического образа, но и современные тренды. Чаще всего применяя для этого либо традиционные материалы (натуральные ткани, вышивку, камни, вязаные изделия и различные аксессуары), либо особенные техники создания. Например, для создания вещей можно привлекать человека, который знаком с какими-то народными традициями, вырос на них и получил уникальный навык их создания от старшего поколения.

Сибирь, Дальний Восток, Север и Юг, Якутия и Урал, в каждом уголке нашей огромной страны есть свои особенности, к которым дизайнеры не забывают обращаться. Среди основных направлений выступают:

Русский народный костюм и традиционные ремесла



Национальные костюмы малых народов и техники их творчества



Костюмы имперских времен



Советский и постсоветский быт



Думаю, при упоминании этнической моды почти все первым делом вспомнят Зайцева, Юдашкина, Сергеенко и Ахмадулину, которые не раз в своих коллекциях обращались к этому направлению. Но помимо «мэтров» моды, есть множество молодых дизайнеров, которые прикладывают свою руку к его развитию. К примеру, Fashion Factory выделила некоторых представителей:

- Денис Симачев применяет в дизайне хохлому и успешно вписывает ее в современные образы.

- Мария Казакова (бренд Jahnkoy) объединяет спортивную и уличную одежду с элементами национальных костюмов крымских татар. Национальные орнаменты, аксессуары и принты, которые находят отклик в современной моде.

- Бренд Inshade соединил базовые образы с довольно необычной вещью - с советской «клеенкой».

- Бренд berega славится украшениями в старинной технике вышивки – сажение по бели.

- Бренд Ornamentы, создающий старинные узоры разных традиций на обычных вещах. Вышивки русского севера, ирландские древние тексты, вологодские прялки, народные сказки, все это вдохновляет на создание нового уникального орнамента, который украсит будущий платок или блузку.

- Measure - марка из Дагестана, где проживает более 30 народностей, у каждой из которых своя культура. Применять в новых моделях можно и национальный костюм, и традиционные промыслы – гончарное искусство, ручное ткачество, обработку металла, вышивку.

Как например, кайтагская вышивка бренда Khaydak Шамиля Магомедова. Его вдохновением является любовь к «своему» месту, желание развивать его культуру, сохранять и переосмыслять традиции через искусство, дизайн и архитектуру. Появляется ощущение, что, используя. подобные «родные мотивы» делается что-то важное для локального сообщества. Открывается вся красота почти забытой культуры.

При создании коллекций в этническом стиле, облик костюма часто варьируется от почти точного копирования изначальной идеи до минимальных заимствований, когда источник вдохновения становится неузнаваемым.

Зачем все это нужно?

Уходящие в прошлое народные мотивы появляются снова, но уже в измененном виде. Это дает нам прекрасную возможность вернуться к своим корням, сохранить историю и искусство народов нашей многонациональной страны. Сохранить национальную самобытность и развить духовную связь между поколениями. Использование отсылок к этническим костюмам способствует продвижению и популяризации различных культур не только внутри страны, но и за рубежом.

С каждым годом все чаще приходит осознание этой ценности, поэтому популярность брендов, которые научились соединять в себе современные стандарты, формы и повседневность с национальным кодом безудержно растет.

Каждый бренд может по-разному обыгрывать и представлять даже один и тот же культурный код, из-за чего получается удивительное сочетание современной моды, истории и традиций. Ведь национальный костюм - это не только по одежду, это про историю: историю одного народа, одного края или целой страны. Поэтому так важно беречь его, также как мы бережем свои традиции и обычаи.

Мода отражает время, через нее проходит множество эпох, культур и народностей. И она, как никто другой, может ярко и запоминающееся отображать культурные коды.

Мода - уникальная возможность сохранить традиции в современном мире и популяризировать их!