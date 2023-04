5 апреля в пресс-центре отеля «СтандАрт» состоялась официальная пресс-конференция 45-го Московского международного кинофестиваля, в рамках которой была представлена конкурсная программа и объявлены члены жюри этого года. 45-й ММКФ пройдет с 20 по 27 апреля в Москве.

В ней приняли участие: председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев, члены отборочной комиссии - киновед Евгения Тирдатова, кинокритик Егор Москвитин, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, член отборочной комиссии конкурса короткого метра ММКФ Надежда Королева, а также кураторы программы «Свободная мысль» и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко.

На пресс-конференции были объявлены жюри основного конкурса и короткого метра, также были оглашены фильмы, вошедшие в основной конкурс, конкурс документального и короткометражного кино и стали известны подробности о внеконкурсных программах.

Иван Кудрявцев поздравил всех с наступающим 45-м фестивалем и рассказал о главных трендах в программе этого года. В частности, внимание российского и мирового кинематографа оказалось сейчас приковано к проблемам молодежи и будущего поколения.

«На пандемию пришлось начало производство фильмов, которые поступают в этом году на ММКФ и другие фестивали. Оказавшись в изоляции вместе со своими детьми и родственниками, кинематографисты поняли, что между разными поколениями наметился сильный разрыв, нужно наводить мосты, находить общий язык. Мы даже сформировали отдельную внеконкурсную программу под названием «Трудный возраст», которая прицельно фокусируется на этой проблеме. Но вообще эта тема прослеживается начиная с фильма открытия и заканчивая основным конкурсом и внеконкурсными программами», - указал он.

Иван Кудрявцев также рассказал о нововведении этого года – для студентов кинематографических вузов появится специальная студенческая аккредитация на фестиваль, которая позволит студентам творческих ВУЗов ежедневно посещать киносмотр и принять участие в различных мероприятиях – встречах с режиссерами конкурсной программы, лекциях и тп.

В этом году география стран, участвующих в ММКФ, расширилась. В разных программах представлены фильмы из более чем 60 государств, среди них Швеция, Болгария, Дания, Таиланд, Норвегия, Португалия, Сирия, Саудовская Аравия, Колумбия и т.д.

Фильмом открытия фестиваля станет картина «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова по сценарию Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». Закроет ММКФ испанско-французская лента «42 секунды» Алекса Морелло и Дани Де Ла Ордена о борьбе с внутренними демонами и победе духа.

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

Евгения Тирдатова, представляя основной конкурс, указала, что в него вошли 12 фильмов, 2 из которых российские.

В жюри основного конкурса ММКФ в этом году вошли: ведущий индийский кинематографист Рахуль Равель (председатель жюри), актер и продюсер Алексей Гуськов (Россия), актриса Самал Еслямова (Казахстан), актриса Светлана Иванова (Россия), режиссер и сценарист Сиро Герра (Колумбия).

Фильмы основного конкурса:

1. «14+ продолжение» / 14+ SEQUEL, режиссер Андрей Зайцев, Россия

2. «Запах греха» / THE SCENT OF SIN, режиссер Нураль Алам Атик, Бангладеш

3. «Невеста мертвеца» / THE DEADMAN’S BRIDE, режиссер Корнель Георгита, Румыния, Франция

4. «Первая любовь» / FIRST LOVE, режиссер Светлана Проскурина, Россия

5. «Потерянный рай» / PARADISE LOST, режиссер Гэн Вэньсяо, Китай

6. «Путь к успеху» / ROAD TO SUCCESS, режиссер Себастьян Родригес, Аргентина

7. «След зверя» / TRAIL OF THE BEAST, режиссер Ненад Павлович, Сербия

8. «Те, кто внизу» / THE ONES FROM BELOW, режиссер Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай

9. «Три брата» / THREE BROTHERS, режиссер Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили

10. «Фи1.618» / PHI1.618, режиссер Теодор Ушев, Болгария, Канада

11. «Черная луна» / BLACK MOON, режиссер Тонатью Гарсия, Мексика

12. «Хрупкие цветы в потоке дней» /DRIFTING FLOWERS, FLOWING DAYS, режиссер Ютака Цунэмати, Япония.

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Сергей Мирошниченко представил документальную программу фестиваля, отметив, что в нее вошли 7 фильмов, 3 из которых представляют Россию.

Григорий Либергал представил жюри конкурса документального кино, куда вошли китайский режиссер Хао Юнь (председатель жюри), режиссер и продюсер Ким Джигон (Республика Корея), режиссер Юлия Серьгина (Россия).

Фильмы конкурса документального кино:

1. «Отцы» / FATHERS, режиссер Юрий Мокиенко, Россия

2. «В храме Шаолинь» / INTO THE SHAOLIN, режиссер Хунюнь Сунь, Китай

3. «Дом мамаши Шоку» / MOM SHOKOUH HOUSE, режиссер Мехди Бакши Могадам, Иран

4. «Дайте мне победить» / LET ME WIN, режиссеры Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Россия

5. «Анна и врач-египтянин» / ANNA AND THE EGYPTIAN DOCTOR, режиссер Талия Финкель, Израиль

6 «История российских тюрем. Владимирский централ»/ THE VLADIMIR CENTRAL, режиссер Юлия Бобкова, Россия

7. «Ла Сингла» / LA SINGLA, режиссер Палома Сапата, Германия, Испания

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

Надежда Королева указала на широкую географию картин короткометражного конкурса – в этом году в нем представлены 16 картин из 15 стран (Латинская Америка, Азия, Европа). Программа отразила общую тенденцию фестиваля – основными темами конкурсных фильмов стали семья, семейные отношения, поиск взаимопонимания с родителями, отношения к соцсетям и интернет-зависимость.

В жюри конкурса короткометражного кино вошли режиссер, сценарист и актер Джорджо Куньо (Италия, председатель), актриса театра, кино и ТВ, продюсер Алена Бабенко (Россия), независимый кинематографист Джуборадж Шамим (Бангладеш).

Фильмы конкурса короткометражного кино:

1. «Близнецы»/ GEMINI, режиссер Орландо Мора Кабрера, Куба

2. «Всё»/ EVERYTHING, режиссер Лу Хэлай, Китай

3. «Гуасувира»/ GUAZUVIRÁ, режиссеры Хоакин Араухо, Николас Секейра, Уругвай

4. «Дыра. Рассказ в 9 сценах»/ THE HOLE. STORY IN 9 SCENES, режиссер Павел Королько, Россия

5. «Не мой дом»/ NOT MY HOME, режиссер Соня Стильяно, Аргентина

6. «Нежный гул весны» / GENTLE HUM OF SPRING, режиссер Саймон Гарез, Канада

7. «Ночь обезьяны»/ THE NIGHT OF THE MONKEY, режиссер Элоиз Аддад, Франция

8. «Откуда все пошло» / WHERE IT BEGINS, режиссеры Мохсен Асдагпур, Амирхоссейн Талеби, Иран

9. «Остров меда» / HONEY ISLAND, режиссер Чжоу Ян, Китай

10. «Палестина 87» / PALESTINE 87, режиссер Билал Альхатиб, Палестина

11. «Раймус» / REIMUAS, режиссер Магдалена Якоб, Германия

12. «Сборник экстремально коротких историй» / COLLECTION OF EXTREMELY SHORT STORIES, режиссер Педро Фрага Вилласа, Бразилия

13. «Суши»/ SUSHI, режиссер Иван Моралес, Испания

14. «Шаги отца»/ FATHER’S FOOTSTEPS, режиссер Мохамад Али, Индия, Сирия

15. «Эльза»/ ELSA, режиссер Жан-Марк Гилье, Франция

16. «Ютьюберы»/ YOUTUBERS, режиссер Чон-Бом-Сик, Корея.

КОНКУРС «РУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ»

Иван Кудрявцев рассказал, что в этом году в конкурс «Русские премьеры» вошли 7 картин.

В составе жюри конкурса «Русские премьеры»: режиссер Алексей Учитель (председатель), сценарист и продюсер Андрей Золотарёв, актриса театра, кино и телевидения Анна Снаткина.

Фильмы конкурса «Русские премьеры»:

1. «Ада» / ADA, режиссер Станислав Светлов, Россия

2. «Голова-жестянка» / JANE NOT SANE, режиссер Иван Капитонов, Россия

3. «Единица Монтевидео» / MONTEVIDEO UNIT, режиссер Татьяна Лютаева, Россия

4. «Край надломленной луны» / THE EDGE OF THE BROKEN MOON, режиссер Светлана Самошина, Россия

5. «Тайное влечение» / SECRET PASSION, режиссер Стася Венкова, Россия

6. «Помилование» / CLEMENCY, режиссер Айнур Аскаров, Россия

7. «Туман» / FOG, режиссер Наталья Гугуева, Россия.

Среди внеконкурсных программ - «Рецепт успеха», куда вошли вдохновляющие и мотивирующие фильмы о жизни, любви, своем деле, «Трудный возраст» о проблемах взаимоотношений разных поколений, «Блокбастеры народов мира», где представлены ленты, бьющие рекорды местных прокатов, «Русский след» о русской культуре в фильмах разных стран мира и «Вокруг света за 8 дней». В центре внимания внеконкурсной программы «Арт-Кор» фильмы о том или ином виде искусства.

По словам Евгении Тирдатовой две программы - «Ночь над Чили», «Русский Голливуд на Сене» - были непосредственно предложены французами и чилийцами.

Кроме того, в рамках ММКФ появится «Открытый лекторий», куда переместятся все ретроспективы, и пройдут обсуждения фильмов со зрителями. В рамках лектория также будет показана программа «Экранные войны. Эпизод IV: Кинотеатр наносит ответный удар», где будут представлены ранние широкоэкранные картины, в том числе фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Егор Москвитин также представил две внеконкурсные программы, отборщиком которых он является. В программу «Дикие ночи» вновь войдут хай-консепт ужастики и триллеры со всех уголков мира – от Вьетнама и Индии до Монголии и Канады. Среди которых выдвигавшийся от Вьетнама на «Оскар» «Магнум 578» и швейцарская лента «Безумная Хайди» о власти сырного магната.

Кроме того, в этом году снова будет представлена сериальная программа «Первая серия».

ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ MERCURY — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 45-ГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Продолжая свою традицию поддержки самых значимых культурных событий в России, ювелирная компания Mercury уже третий год выступает в роли официального партнера Московского Международного Кинофестиваля.

Ювелирная компания Mercury изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного святого Георгия» — из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. «Золотой святой Георгий» присуждается за «Лучший фильм конкурсной программы» и «За вклад в мировой кинематограф». Лауреаты в семи номинациях награждаются «Серебряными святыми Георгиями».

Ювелирная компания Mercury также является автором цепи c тремя медальонами из позолоченного серебра, демонстрирующими главные символы Москвы: Спасскую башню, Собор Василия Блаженного и святого Георгия. Эта цепь олицетворяет символ «власти, мудрости и справедливости». В знак уважения и признания президент кинофестиваля передает ее новому председателю жюри Московского международного кинофестиваля.

Оригинальный дизайн отличает специальный приз «Верю. Константин Станиславский», который вручается за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского.

Ювелирный бренд Mercury известен своими элегантными классическими украшениями, высокому качеству используемых драгоценных камней, а также искусной работой ювелиров. Все украшения Mercury создаются из 18-каратного золота и драгоценных камней: бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов. Компания по праву гордится своей коллекцией уникальных драгоценных камней и украшений категории «высокое ювелирное искусство». Все драгоценные камни проходят международную сертификацию, а каждое украшение снабжено сертификатом подлинности Mercury.