С чего началась журналистика моды? Кто и как рассказывал о модных новинках в мире и в стране? Кто те люди, которые собирали, анализировали и представляли эту информацию массам? Изменилось ли их положение? И чем грозит развитие технологий искусственного интеллекта? Попробуем во всем разобраться и взглянуть на эти вопросы с нескольких сторон.

Для начала разберемся, что есть fashion-журналистика и с чем ее едят. Сегодня достаточно трудно четко определить ее положение. Часто ее относят как к специализированной, так и к досуговой прессе, иногда обозначают как lifestyle-журналистику, но единого понимания того, что это - нет. В статье К. Ю. Чепуровой представлено такое определение: «Модная журналистика (fashion journalism) – это термин, используемый для описания всех аспектов средств массовой информации в сфере моды. Он включает в себя fashion-писателей, fashion-критиков и fashion-репортеров. Наиболее яркий пример fashion-журналистики – это статьи в журналах и газетах, книги, телерепортажи о моде, электронные fashion-журналы, веб-сайты и блоги». Однако, это современное понятие, которое привычно и понятно почти любому, но так было не всегда.

Исторически известно, что прототипами первых модных материалов, а следовательно и fashion-журналистики, были книги-рекомендации. Они рассказывали как создать наряды для мужчин и женщин, содержали в себе иллюстрации и руководства по шитью. Но из-за трудностей с выпуском таких книг, информация, представленная там, со временем становилась неактуальной. И все таки механизм был запущен. Развитие шло непрерывно, и с появлением печатного дела новости моды стали передаваться через газеты и журналы. Полосы, посвященные моде, расширялись, в них появлялись профессиональные фотографии, к работе привлекались известные модельеры и писатели. Такие издания становились проводниками в мир искусства, отражая культурологический аспект fashion-журналистики. Они просвещали читателя, формировали его вкус, задавали ориентиры в мире искусства, кино, музыки, театра и других областях жизни.

Сегодня уже нельзя сказать, что fashion-журналистика это только журналы или газеты. Развитие технологий привело к тому что современный журналист, пишущий о моде (fashion-журналист), должен использовать все возможные PR-технологии для освещения темы. Основная его задача - довести до сведения читателя информацию о модном товаре, новинках сезона и сделать это как можно привлекательней.

В настоящее время количество интернет-проектов, посвященных моде быстро увеличивается. Особенно в период пандемии, большинство проектов перешли в сеть Интернет. В интернете у журналиста есть возможность работать оперативнее, использовать мультимедийные элементы (фото, видео, аудио, ссылки), чего нельзя сделать в печати, а в некоторых случаях и писать скандальнее. К тому же, Интернет доступен большему числу читателей. На каком бы конце света он не жил, у него всегда есть возможность получить любую информацию о модных событиях, товаре и даже сделать онлайн покупку. Однако, у каждой медали есть вторая сторона, и если мы говорим о возможностях интернета для fashion-журналистики, стоит сказать и о недостатках.

Во-первых, увеличение информационного поля, а вследствии, и новостного потока.



Все чаще журналисты стремятся рассказать все и сразу, сделать это быстро, но не всегда качественно. В тоже время, материалы о моде, fashion-новости, обзоры показов все чаще можно найти практически на любом сайте, даже если он не имеет отношения к моде. Из-за чего к fashion-журналистике стали относить и те информационные ресурсы, которые изначально таковыми не были. Стоит помнить, что Интернет в большинстве своем - это вторичная информация, которая либо перерабатывается на новый лад, либо выдается за первичную.

Во-вторых, падение профессионализма в моде.



Сейчас fashion-журналистов, которые профессионально анализируют и адекватно излагают информацию, крайне мало, и число их почти не увеличивается. Однако, очень много тех, кто несет свое мнение через личные блоги и другие сомнительные ресурсы, не имея при этом должной компетенции. Но даже в практике у профессионалов акцент все чаще делается на «развлекаловке» аудитории. Такова печальная тенденция современной fashion-журналистики.

Для того, чтобы поддерживать статус профессионала, журналист должен обладать некоторыми основными качествами своей профессии.

В первую очередь, журналисту необходимо не только писать о моде, но и уделять время образованию в этой области. Fashion-журналист должен обладать знаниями об истории и теории моды, владеть терминологией, уметь подбирать актуальную тему и соответствующих ей экспертов. Он должен быть способен дать собственный комментарий событиям, происходящим в мире моды.

Для журналиста, работающего в модной индустрии, также важно быть коммуникабельным, открытым к контактам с людьми, уметь смотреть на обычные вещи с разных сторон, обладать интуицией и чутьем. У него должно быть эстетическое чувство и творческое воображение. Не маловажным является и наличие собственного бренда журналиста.

И несмотря на все особенности работы, единственно верная стратегия для журналиста моды должна заключаться в том, чтобы стать универсальным специалистом, то есть по необходимости давать и новость, и «развлекаловку», и анализ.

Конечно есть множество подобных профессионалов, среди современных журналистов, но даже их соответствие всем «пунктам» качества не дает гарантии на закреплении в профессии.

Задаетесь вопросом «Почему?». Ответ прост - новые технологии. И в этот раз fashion-журналистам угрожает не конкуренция, не отсутствие знаний и подходящих площадок для работы, а искусственный интеллект и нейросети.

Разберемся, искусственный интеллект и журналист - соперники или партнеры?

Страхи вокруг развития подобных технологий растут с каждым днем. Нейросети уже сейчас могут многое из того, к чему многие журналисты стремятся не один год. Роботы пишут броские заголовки, продающие тексты, генерируют названия и брендовый стиль, подбирают инфоповоды, анализируют статистику, таргетируют рекламные кампании, прогнозируют восприятие текста аудиторией, и все это за доли секунды.

Но «так ли страшен черт как его малюют»?

Что если посмотреть на это под другим углом. Если не искать в этом угрозу существования профессии журналиста и медиа-специалистов, а посмотреть на это как на дополнительную помощь. Искусственный интеллект может и помочь журналисту. Упростить его работу, сократить время, потраченное на изучение аудитории, статистики, большого количества данных, разгрузить рутину за счет быстрой обработки информации. В таком случае нейросети помогут сэкономить время и деньги на коротких постах, логотипах, картинках и видео.

Искусственный интеллект - довольно пафосный термин, но на самом деле никакого интеллекта там нет. Это лишь алгоритм, который мыслит нулями и единицами. Конечно нейросети могут написать неплохую статью, анонс и даже стихи, но машины пока не могут уловить все нюансы. Готовые тексты приходится редактировать в ручную, и тут в дело вступают профессиональные журналисты. Они занимаются фактчекингом, чистят ошибки и искажения, добавляют мнения экспертов, а также работают над деталями. Ведь нейросеть не способны ставить себе задачи а значит, что только человек может сформировать для нее запрос, от качества которого будет зависеть и финальный результат генерации.

Искусственный интеллект может помочь в прогнозировании производительности текстов, повысить конверсию и трафик со статей и постов, используя для этого знания SEO, маркетинга и пиара. А главное он может обучаться, и тогда сегодняшние недочеты получившихся текстов скоро уйдут в прошлое.

В таком случае можно ли говорить о вытеснении человека из профессии?

Вероятнее всего машинам уйдет задача в написании пресс-релизов, дайджестов и анонсов, расшифровки комментариев и интервью, а также обработка больших данных. Но есть роли человека, заменить которые не получится никогда. Нейросеть не имеет своего мнения, она не придерживается редакционной политики, она не может шутить и использовать сарказм в своих текстах. Да, использование новых технологий в работе журналиста, в том числе и fashion-журналиста, облегчает некоторые задачи, но никогда не заменяет настоящего профессионала.

Искусственный интеллект и нейросети нельзя назвать угрозой или чем-то революционным — напротив, они помогут рынку эволюционировать и развиваться, но журналист всегда будет оставаться в почете.