9 июня в Технопарке Сколково состоится церемония награждения Первой премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards.

Бизнес-акселератор Collabroom был создан в 2022 году и за это время менторами программы было проведено более 500 бесплатных диагностик на предпринимательский потенциал и затрачено более 700 часов на помощь женщинам в самоопределении своей карьерной и личной реализации.

Компания вошла в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards 2022-2023 гг.

Основная миссия премии:

Поддержка женщин-предпринимательниц, успешно развивающих бизнес ;

Продвижение бизнес-проектов на широкую аудиторию ;

Формирование ролевых моделей ;

Признание результатов и достижений.

6 номинаций:

Технологичные проекты;

Традиционный бизнес;

Личный бренд/ консалтинг;

Бизнес-успех в социально-значимом проекте;

Ролевая модель;

Бизнес-идея.

Все подробности мероприятия опубликованы на сайте проекта collabroom.ru, на котором все желающие могут пройти бесплатную диагностику предпринимательского потенциала.