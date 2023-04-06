9 июня в Технопарке Сколково состоится церемония награждения Первой премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards.
Бизнес-акселератор Collabroom был создан в 2022 году и за это время менторами программы было проведено более 500 бесплатных диагностик на предпринимательский потенциал и затрачено более 700 часов на помощь женщинам в самоопределении своей карьерной и личной реализации.
Компания вошла в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards 2022-2023 гг.
Основная миссия премии:
- Поддержка женщин-предпринимательниц, успешно развивающих бизнес ;
- Продвижение бизнес-проектов на широкую аудиторию ;
- Формирование ролевых моделей ;
- Признание результатов и достижений.
6 номинаций:
- Технологичные проекты;
- Традиционный бизнес;
- Личный бренд/ консалтинг;
- Бизнес-успех в социально-значимом проекте;
- Ролевая модель;
- Бизнес-идея.
Все подробности мероприятия опубликованы на сайте проекта collabroom.ru, на котором все желающие могут пройти бесплатную диагностику предпринимательского потенциала.