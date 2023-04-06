9 июня в Технопарке Сколково состоится церемония награждения Первой премии женского ресурсного предпринимательства Collabroom Awards. 

Бизнес-акселератор Collabroom был создан в 2022 году и за это время менторами программы было проведено более 500 бесплатных диагностик на предпринимательский потенциал и затрачено более 700 часов на помощь женщинам в самоопределении своей карьерной и личной реализации. 

Компания вошла в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards 2022-2023 гг.

Основная миссия премии:

  • Поддержка женщин-предпринимательниц, успешно развивающих бизнес ;
  • Продвижение бизнес-проектов на широкую аудиторию ;
  • Формирование ролевых моделей ;
  • Признание результатов и достижений.

6 номинаций:

  • Технологичные проекты;
  • Традиционный бизнес;
  • Личный бренд/ консалтинг;
  • Бизнес-успех в социально-значимом проекте;
  • Ролевая модель;
  • Бизнес-идея.

Все подробности мероприятия опубликованы на сайте проекта collabroom.ru, на котором все желающие могут пройти бесплатную диагностику предпринимательского потенциала.

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