Бренды VLADISLAV REPIN ITEMS и VIRA PLOTNIKOVA представили коллекцию, состоящую из меховой верхней одежды на основе натуральной шерсти мериноса. Коллекция получила название – CODE VIRA PLOTNIKOVA.

VIRA PLOTNIKOVA является первой компанией, которая представила на рынке коллекцию зимней одежды в стиле Teddy coat, полностью созданную из инновационного материала Merino WoolFur. Это композиционный материал из премиальной шерсти мериноса, новый тип искусственного меха с натуральным ворсом.



Несмотря на лаконичный крой моделей, они представляют собой уникальный конструкторский проект, над которым долго работали модельеры-конструкторы и дизайнер Владислав Репин.

Универсальность авторского кроя подходит абсолютно любому типу фигуры и не теряет свою актуальность на протяжении долгих лет. Одри Хепберн, Мария Каллас, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли и Джина Лоллобриджида — иконы стиля начала 1960-х — предпочитали модели верхней одежды аналогичного кроя. Строгие прямые линии делали их ещё более хрупкими и стройными, изысканными и утонченными.



Шубки коллекции CODE VIRA PLOTNIKOVA выполнены в стиле футуристического ар-деко, в пастельных оттенках. Элегантность, женственность и совершенство — главные визуальные коды коллекции. Сочетать шубки можно практически с чем угодно — они создадут любой образ неповторимым. А сделать его еще более неотразимым можно, добавив неброские минималистичные аксессуары — сумочку, перчатки, брошь, косынку, шарфик или очки.



Помимо моделей для женщин, в CODE VIRA PLOTNIKOVA есть еще и мужская линейка — этобушлаты и куртки на молнии с подчеркнутой линией плеча. Оттенки все те же, минималистичные: песочный и черный.