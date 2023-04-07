Российский бренд одежды и аксессуаров RASTORGUEVA представляет новую концептуальную коллекцию "In your heart" сезона весна/лето '23

Капсульная коллекция вдохновлена эстетикой любви, чувств и ярких эмоций, которые плавно перетекают из одной формы в другую. In your heart— это коллекция про любовь, страсть и яркие эмоции.

Изначально коллекция создавалась в формате мини-капсулы, каждый элемент которой является неотъемлемой частью для полноценного восприятия всей линии.

Мини-жакеты, блузки с объёмным бантами из роскошной органзы, платья и топы с акцентами в виде сердец и бантов- всё это деликатно намекает на тонкую любовную историю, пропитанную чувствами и эмоциями.

Коллекция выполнена в ахроматичной гамме и дополнена яркими цветовым акцентами в виде контрастных элементов. Чёрный, белый и фантастический оттенок Viva magenta в качестве внутреннего слоя. Благодаря ахроматичному цветовому решению изделия отлично сочетаются между собой и легко впишутся в любой гардероб.

"Я не создаю одежду для всех, я создаю её для ярких личностей, которые не боятся экспериментов и смело заявляют о себе"- так говорит основатель бренда и дизайнер Софья Расторгуева.

"In your heart" - коллекция про любовь со смыслом... Интеллектуальная мода, которая заставляет задуматься. Коллекция, которая надолго останется в вашем сердце.