Компания Maag призналась в любви к Санкт-Петербургу и объявила о сотрудничестве с арт-проектом "Это Знак".

Пять фраз, разработанных арт-студией, можно вышить на одежде в магазине Maag в петербургском торговом центре "Галерея". Сегодня футболки, толстовки, рубашки и джинсы из женской, мужской и детской коллекций бренда можно вышить бесплатно при минимальной покупке на 4999 рублей.

"Это Знак" появился в социальных сетях в 2021 году. Проект с психотерапевтическими советами под руководством Арслана Ибрагимова в сотрудничестве с Maag включает такие фразы, как «Будет ли это важно через год», «Тебе очень идет этот город», «Вырос и понял» и другие.

Ранее Maag выпустил парфюмерную коллекцию, в которую вошли ароматы для женщин и мужчин, а также свечи и диффузоры для домашнего использования.

Источник фото: Maag