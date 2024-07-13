В рамках новых направления «Винзавод.Гравитация» и выставки «Чего ты боишься?» команда местного фирменного магазина LCLS.RU в сотрудничестве с московским брендом ароматических свечей Unification love представила свечу «Обсидиан».

Концепция свечи была вдохновлена работами художников выставки «Чего ты боишься?», в которых в числе 29 страхов фигурировали тревога от одиночества и поиск надежного, безопасного дома. Линия свечей «Обсидиан» уже доступна в магазине LCLS в ЦКД «Винзавод» и онлайн на сайте LCLS.RU, где также можно найти специальную подборку из 29 уникальных предметов одежды и аксессуаров, вдохновленных концепцией выставки.

Огонь свечи создает иллюзию безопасности и уюта, но по мере таяния воска лава начинает выступать наружу, напоминая нам о скрытых опасностях, которые могут настигнуть нас в любой момент. Этот образ можно использовать для передачи уязвимости, тревоги и неизбежности перед лицом опасности.

Источник фото: LCLS.RU