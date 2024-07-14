В Иванове пройдет фестиваль моды с участием молодых дизайнеров. Как сообщает tut-news.ru, в рамках мероприятия будет создана капсула одежды.

Прием заявок и отбор участников будет проходить в течение июля и августа.

Показ мод также пройдет на открытой площадке перед зданием Ивановского государственного политехнического института.

По словам инициатора проекта Марии Галушко, в производстве капсулы будут задействованы молодые дизайнеры и опытные преподаватели. Выпуск капсулы будет приурочен к Году семьи в Российской Федерации.

В будущем капсула появится на семейном фестивале Ивановского Политеха.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет шоу "Экология в моде", на котором обсудят вопросы экологии в моде.

Посетители смогут посмотреть шоу при условии, что принесут чистую вещь на переработку.

Источник фото: «Мода – народу! От ситца до дивана»