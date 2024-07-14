Как сообщается в пресс-релизе, контент-платформа «Дзен» совместно с дизайнером Антоном Лисиным выпустила лимитированную коллекцию ко Дню рыбака, который отмечается 14 июля.

Коллекция вдохновлена эстетикой рыбалки и отсылает к популярным мемам на рыболовную тематику.

В лимитированную коллекцию вошли толстовка с принтом самых популярных рыболовных приманок и длинный рукав увеличенного размера, призывающий людей отправиться на рыбалку. Также в коллекцию микс бейсболки и панамы - «бейснамку» рыболовного клуба «Дзен», а также флягу с инструкцией по свисту и сумку из макраме с карабином в фирменных цветах «Дзена». Дизайнером коллекции выступил Антон Лисин, который в своих работах переосмысливает русскую деревенскую эстетику и современную культуру.

Чтобы заполучить эту лимитированную коллекцию, любителям рыбалки необходимо принять участие в конкурсе на официальном канале Антона Лисина на "Дзене" с 12 июля по 19 июля 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой.