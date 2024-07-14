В павильоне «Казахстан» на главной культурной площадке страны – ВДНХ – 4 июля состоялось уникальное международное fashion show «Философия Узоров».

Под патронажем профессионального российского журнала о моде DRESS CODE и международного B2B шоурума «New Couture» павильон «Казахстан» стал подиумом для дизайнеров из Алматы, Астаны, Атырау, Бишкека, Казани, Махачкалы, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

По-восточному яркое шоу соединило культурные этнические коды разных стран и регионов с абсолютно актуальными месседжами для современных fashionistas.

Первая часть подиумной программы была посвящена традиционным узорам Востока в интерпретации дизайнеров Эльзы Калиевой, Ханум Айдаш, Альбины Есенгалиевой, Айгуль Жансериковой, Балерке Кабдоловой, Альбины Ахметгалеевой и Элли Розенталь.

Дизайнеры,приехавшие в Москву из Казахстана принимали участие в Неделях моды и шоурумах разных стран. Помимо этого Ханум Айдаш создавала множество сценических костюмов для звезд балета и известных артистов Казахстана; Эльза Калиева была признана лучшим дизайнером национальной одежды на конкурсе Business Lady Kazakhstan в 2021 году; Этно-дизайнер Айгуль Жансерикова создала первый ремесленный бренд Augul Line и первой в Казах­стане­ открыла мастерскую по валянию, войлока — основного текстиля кочевых народов; для создания коллекции Балерке Кабдоловой использовались различные техники, но вдохновением послужили костюмы народов, населявших древнюю казахскую землю.

«Я всегда верила, что мы повысим интерес покупателей, если будем производить актуальную продукцию, но с казахскими узорами», — говорит дизайнер Альбина Есенгалиева.

Вторая часть гала-шоу продемонстрировала современные узоры, выполненные в классических техниках «Высокого шитья» (haute couture) известными российскими дизайнерами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода: Жанны Крыловой, Оксаны Косаревой, Ульяны Скопиновой, Анны Овчинниковой и Валерии Бержеминская.

Поставил показы известный продюсер Саят Досыбаев, организатор Недель моды Kazakhstan Fashion Week, Azerbaijan Fashion Week и других значимых для модной индустрии проектов.

«Мы надеемся сделать это шоу ежегодным событием, которое служит укреплению и развитию межнационального сотрудничества, взаимодействию в бизнесе и культурной сфере», – прокомментировали организаторы проекта – Главный редактор Dress Code Александр Смирнов и fashion-продюсер Надежда Кожевникова.

Международное fashion-шоу «Философия Узоров» триумфально открыло подиумную программу фестиваля культуры, моды и национального гостеприимства «Узоры» при поддержке международного форума «Россия», Правительства Москвы, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), а также Московского дома национальностей.

Титульные информационные партнеры открытия фестиваля – международного fashion show «Философия Узоров» – легендарные порталы MODA.RU и FASHION.RU.

Hanum Aidash

Elza Art

IDEL

DARA

Elli Rosenthal

Aigul Line

Balerke

The NAMES

Oksana Kosareva

Anna Ovchinnikova

ValBer

Uliana Skopinova

Uliana Skopinova

Фото: Виталий Гетьман (Dress Code)