Бренд All We Need и благотворительный фонд «Антон тут рядом» объявили о начале сотрудничества в поддержку людей с аутизмом. Цель сотрудничества - повысить осведомленность об инклюзии и талантах художников-аутистов.

20% от стоимости каждой вещи будут переданы в благотворительный фонд. Средства, собранные от продажи коллекции, будут направлены на поддержку программ для детей и взрослых с аутизмом, таких как инклюзивные мастерские, квартиры с сопровождаемым проживанием и образовательные проекты.

В рамках совместной коллекции предметы одежды и аксессуары были разработаны по рисункам художников фонда: Ксении Мелехиной, Сергея Тиснека, Анастасии Пригичевой и Марии Латыниной. футболки, толстовки, сумки-шопперы, футболки и специальная открытка с пожеланиями от команды бренда All We Need.

Источник фото: All We Need