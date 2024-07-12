В России появился бренд нижнего белья Enamorate, вдохновленный супермоделями 90-х.

Все модели нижнего белья названы в честь легендарных звезд подиумов 90-х. В коллекции представлены комплекты, созданные в честь Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и Клаудии Шиффер.

«Моя юность пришлась на 90-ые. Блистающие тогда на подиумах и страницах модного глянца топ-модели, стали выражением идеала для многих девушек. Феномен супермоделей заключался в их неповторимости. Каждая из них обладала уникальной, нешаблонной красотой. Сегодня, когда стандартизация внешности становится все более заметной, напоминать женщинам о ценности их индивидуальности – очень важно.

«Моя юность пришлась на 90-ые. Блистающие тогда на подиумах и страницах модного глянца топ-модели, стали выражением идеала для многих девушек. Феномен супермоделей заключался в их неповторимости. Каждая из них обладала уникальной, нешаблонной красотой. Сегодня, когда стандартизация внешности становится все более заметной, напоминать женщинам о ценности их индивидуальности – очень важно.

Спортивная коллекция "Синди", вдохновленная Синди Кроуфорд, включает в себя двухслойный топ из микрофибры с сетчатой структурой для поддержки бюста и два разных нижних белья - слип и бразилиано. Благодаря сочетанию контрастных цветов и эластичных материалов этот комплект воплощает спортивный дух и активный образ жизни. Создан для повседневной носки.

Роскошный "Линда", названный в честь образа Линды Евангелисты, состоит из сетчатого бюстгальтера с кружевом и декоративными регуляторами, а также двух трусов: слипа и бразилиано.

Романтичный "Клаудиа", созданный в честь Клаудии Шиффер, удобен и элегантен. Эластичный сетчатый верх мягко прилегает к телу, не вызывая дискомфорта, а кружевная окантовка придает изысканность. В комплект входят три вида трусиков: классический слип, бразилиано и высокие стринги. Нейтральный лососевый цвет - это универсальное нижнее белье, которое легко сочетается с любым оттенком одежды. Набор также представлен в насыщенном сером цвете.

Бренд Enamorate уделяет особое внимание комфорту и эстетике своей продукции. Компания придумывает, разрабатывает и производит собственное белье - от эскизов и лекал до пошива. Каждое изделие тестируется на реальных формах тела.

Фотографии предоставлены компанией.