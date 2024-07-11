Сеть универмагов и интернет-магазин "Стокманн" открыли мшкольный маркет, в котором представлены коллекции школьной формы, аксессуаров и обуви, а также большой выбор стильных рюкзаков - на школьный рынок, сообщает компания.

Уже в июле в "Стокманне" можно приобрести осенние коллекции школьной формы от международных и локальных брендов, таких как Silver Spoon, Choupette, Junior Republic, Gioco, PlayToday и Smena.

Новая школьная коллекция для девочек включает в себя платья, сарафаны, кружевные блузки, брюки-палаццо и плиссированные юбки, приталенные жакеты и жилеты. Коллекция для мальчиков включает широкий ассортимент брючных костюмов, хлопковых рубашек, трикотажных кардиганов и джемперов. Ассортимент варьируется от базового до нарядного и доступен по демократичным ценам для младших школьников и подростков. Цветовые сочетания - от классических черного, синего, серого и красного до нежных оттенков голубого и розового - позволят вам составить образ, соответствующий любому школьному дресс-коду.

Новинка этого сезона для Stockmann - портфель Erich Krause. Канцелярские товары бренда также представлены на рынке. Европейская марка рюкзаков Belmil для начальной и средней школы - еще одна новинка на рынке. Коллекция бренда предлагает детям на выбор легкие и практичные рюкзаки, соответствующие их интересам.

Другие рюкзаки от детских брендов Silver Spoon, Playtoday, Molo, Mursu, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger также будут представлены на Школьном рынке Стокманн. Дизайны варьируются от роботов и радужных пони до классических однотонных, с анатомическими ремнями, колесиками, пеналом и мешком для обуви, а также функциональностью, отвечающей любым требованиям.

Компания также предлагает большой выбор удобной и универсальной "сменной" обуви. Например, в коллекции Geox представлены кожаные туфли и мокасины, а в коллекции Mursu - мокасины и балетки. Также в этом году в школьной коллекции появилась техническая обувь Pablosky, включая сандалии и кроссовки из натуральных материалов, и обувь Keddo, бренда, специализирующегося на повседневной обуви.

Галстуки, ремни, браслеты и набор объемных заколок в виде ободков с цветами, резинками, бархатными лентами и декоративными элементами для девочек на 1 сентября или на каждый день традиционно в коллекции российского бренда аксессуаров Malina by Андерсен.

Комплекты спортивной одежды - футболки, шорты, брюки и толстовки в широком диапазоне размеров можно найти в Gioco и Playtoday, большой выбор кроссовок для занятий физкультурой - в New Balance, Reebok, Tommy Hilfiger и можно найти в Puma.

В осенних магазинах представлены демисезонные куртки, ветровки и макинтоши, а также утепленные пальто и парки; такие бренды, как Ovs, Benetton, Guess, Gioco, Kerry, Reima. уже выпустили новые коллекции.

Источник фото: Стокманн