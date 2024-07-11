Участниками увлекательного путешествия в пятизвездочный гостеприимный отель FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon, которые делились своими впечатлениями с читателями своих аккаунтов в социальных сетях, стали актрисы Олеся Судзиловская, Светлана Степанковская и Евгения Короткевич, телеведущие Таша Белая и Ирина Пудова, а также бизнесвумен Олеся Кожина- Бословяк и продюсер Светлана Пырескина.

В первый день программы звездные участники тура познакомились с огромной территорией этого пространства, выполненной в форме подковы и закрытой зоной отдыха с бассейном из 10 обособленных вилл общей площадью 1 150 м.

Во второй день тура известные российские деятели искусства, кино и телевидения посетили изюминку отеля Курорта Miracleon, которой считаются закрытые спа-зоны, куда гости могут приезжать не только летом, но и зимой. А также удалось оценить невероятный песчаный пляж флагманского гостиничного комплекса нового формата, расположенный на первой береговой линии Черного моря.

Отдых на этом курорте включал в себя и знакомство с традициями Краснодарского края - богатого историей, культурой и винодельнями. Здесь большое значение придается сельскому хозяйству, поэтому земледелие играет важную роль. Гости приняли участие в экскурсиях, узнавали много интересного о местной культуре и традициях.

Одной из первых остановок стало винодельческое хозяйство "Шато Пино", где участники поездки познакомились с процессом производства великолепных вин и насладились дегустацией изысканных сортов. Уникальный микс традиций и современных технологий впечатлил своей аутентичностью.

Далее весь состав отправился в Центр винного туризма Краснодарского края- "АБРАУ-ДЮРСО", где смогли углубиться в историю виноделия региона и узнать много интересного о местных сортах винограда. Экскурсия в уникальном музее и мастер-класс по правильной дегустации вин оставили незабываемые впечатления.

Завершением винного путешествия стал визит в Винодельню и ресторан "Винотеррия". Уютная атмосфера, отличный сервис и изысканная кухня поразили нас своим разнообразием и изыском. Мы насладились великолепными винами, приготовленными по особой рецептуре, и отличными блюдами, которые идеально дополнили наше винное путешествие.

Поездка по достопримечательностям Краснодарского края состоялась на надежном автомобиле VOYAH DREAM и стала настоящим приключением, которое запомнится на долгие годы.

Такой отдых стал настоящим открытием для знаменитостей, и они с удовольствием вернулись бы сюда снова, чтобы насладиться красотами этого удивительного курорта.

Вот чем они делились позже:

Олеся Кожина- Бословяк:

«Шикарный новый современный отель, интересный дизайн, душевный эко стиль, который создаёт особую домашнюю атмосферу уюта и гармонии. Полное ощущение погружения, что ты находишься не в России. СПА отдых является вишенкой на торте. Особая атмосфера, которая разнообразит и дополнит отдых на берегу любимого Чёрного моря.»

Ирина Пудова :

«Если вы были в Анапе 20 лет назад, забудьте всё! Сегодня Анапа становится центром пляжного отдыха с уникальными отелями. Крутая пятерка с бескомпромиссным сервисом: у меня сломался ноготь, ночью на ресепшн мне его подпилили! Тут есть виллы, батлеры, трехэтажный спа- комплекс и такие подушки с одеялами в номерах, что хочется жить здесь всю жизнь. Это моя находка лета!»

Евгения Короткевич:

«Так меня впечатлил отдых в пятизвездочном отеле в Анапе. Вдохновение и радость от того, что в России настолько круто можно отдохнуть! Какой там сервис, гостеприимство, красота, душевность и радушие! Я уехала, а тепло и любовь этих уникальных мест осталось со мной!»

Таша Белая:

«Отличный отель, полностью соответствующий описанию на сайте. Великолепный сервис, всегда готовый помочь и откликнуться на любую просьбу персонал. уютные номера со всем необходимым, качественная уборка в номерах! Отдельно нужно отметить большой выбор блюд, еда великолепна. Отпуск прошел идеально!»

Светлана Степанковская :

«В Анапе я была не первый раз, но впервые была приятно удивлена. Оказывается, здесь есть очень красивый, новый, стильный отель с хорошим ремонтом- FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon. На его территории есть несколько бассейнов, отличные рестораны и даже потрясающий спа. Меня поразили лампы с ультрафиолетом - они предоставляют ультрафиолетовые лучи, что может помочь с различными проблемами кожи и не только.Есть бассейн, который переходит из внутреннего во внешний, что очень необычно. Этот отель идеально подходит для комфортного отдыха, особенно с детьми.

Хочу отметить, что шведский стол здесь действительно достоин внимания. Можно найти блюда на любой вкус, включая гурманов. Поэтому, если вы окажетесь в Анапе, я настоятельно рекомендую посетить именно этот отель, потому что здесь можно получить максимальное удовольствие от отдыха.»