В сотрудничестве с модным домом Henderson cеть формата дрогери «Магнит Косметик» запустила эксклюзивную линию мужских ароматов, сообщает new-retail.ru.

Линия включает четыре парфюма и разработана в сотрудничестве с компанией «Единая Европа – холдинг», ведущим дистрибьютором мировых парфюмерно-косметических брендов. Коллекция относится к среднему ценовому сегменту и включает в себя четыре аромата - Indigo Waves, Spirit Accord, Blue Intense и Ocean Extreme.

В ходе разработки коллекции были проведены тесты и фокус-группы с участием мужчин и женщин, где эксперты отобрали финальную парфюмерную линию из 43 различных ароматов.

Это первый опыт сотрудничества обоих брендов в парфюмерной сфере. Впервые российский модный бренд Henderson создал парфюм для сети дрогери, а для «Магнит Косметик» это первое сотрудничество с национальным fashion-ритейлером.

Фотография представлена изданием.