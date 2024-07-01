В двенадцатый раз Главный Универсальный Магазин превратился в цветущую оранжерею – на линиях, около знаменитого фонтана и вокруг исторического фасада расцвели красочные растения, выращенные специально для фестиваля.

Яркие цвета и пряные летние ароматы – пропустить такое зрелище многие считают невозможным и специально приезжают в ГУМ, чтобы сделать красивые фотографии и насладится буйством красок в любую погоду – стеклянные ГУМовские своды защитят от самой сильной грозы. Традиционный Фестиваль цветов уже стал неотъемлемым событием летней Москвы, который с нетерпением ждут москвичи и гости столицы.

В эти дни флористическим разнообразием ГУМ не уступает ботаническому саду: специально для фестиваля было выращено 227 400 растений, которые украсили здание ГУМа изнутри и снаружи. Вдоль линий универмага появились сиреневые агератумы, лимонные и оранжевые тагетисы и целозии, разноцветные бегонии, двухцветные колеусы, нежно-розовые сурфинии, бальзамин новогвинейский, махровая пеларгония.

28 июня, в день открытия Фестиваля цветов, в роли садовников выступили известные актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены: Олег Меньшиков, Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Ирина Пегова, Дарья Повереннова, Марина Зудина, Влад Лисовец, Полина Аскери, Юлия Бордовских с дочерью Марусей, Светлана Кузнецова, Марика Абдразакова, Маша Шейх, Светлана Абрамова, Анна Ещенко, Ольга Зайцева, Алена Бердова, Милана Пич, Павел Камин, Мария Осадник и Евгений Покровский, Андрей Колесников.

Фестиваль цветов в ГУМе продлится до середины сентября. Спешите увидеть!