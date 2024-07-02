Дизайнеры продолжают играть с формой и объемом, делая ставку на сверхразмерный силуэт. Вещи разбавлены броскими принтами - надписями-заявлениями, надписями-граффити и "огненными" узорами, сообщает компания.

В новой коллекции Urban Jungle платье, отсылающие к эстетике тенниса, стали двухцветными, рубашка в стиле нормкор имеет крой-франкенштейн, базовая футболка украшена стейтмент-принтом, а корсет окрашен в кислотные оттенки в духе Марии-Антуанетты. В коллекцию также вошли мужские и женские винтажные джинсы с карманами-карго, рваные футболки, объемные шорты и трикотажные брюки с широкими штанинами. Коллекция выполнена в черном, ультрафиолетовом, флуоресцентном оранжевом и желтом цветах.

Коллекция Urban Jungle представлена в магазине Ready! Steady! Go! в Сочи, Казани и Волгограде, в отдельных пространствах внутри магазинов GJ, на сайте и в мобильном приложении.

Ready! Steady! Go! – это бренд «Глория Джинс», российского производителя одежды и обуви, ориентированный на молодежь в возрасте от 10 лет. Ready! Steady! Go! балансирует между реальным и цифровым мирами, формирует собственную эстетику из разных направлений – от готики до неофутуризма и киберпанка. В ДНК бренда – гипертрофированные трёхмерные силуэты, нестандартный, порой сложный крой и формоустойчивые материалы.

Фотографии предоставлены компанией.