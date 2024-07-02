Сеть магазинов спортивных товаров мирового бренда Lamoda Sport сделала российского футболиста Игоря Акинфеева своим лицом, сообщает пресс-служба ритейлера.

Lamoda Sport запустила спортивные рекламные кампании во всех городах розничной сети с участием известных спортсменов как в наружной и в цифровой рекламе, а также в магазине и на вынос.

Цель кампании с Игорем Акинфеевым - рассказать о новой сети магазинов спортивной одежды Lamoda Sport, которая появилась на смену ушедшей из России Adidas.

«Я очень рад, что появился такой магазин, где можно приобрести все любимые спортивные бренды в одном месте. И рад быть причастным к Lamoda Sport», — комментирует вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Помимо рассказа про нашу розничную сеть Lжизни. Мы даем клиентам доступ к спортивным брендам, их топовым позициям и особенным коллекциям. Например, сейчас в наших магазинах представлены любимые многими спортсменами бренды Nike, Adidas, On Running, Puma, The North Face», — отмечает Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

Изображение предоставлено пресс-службой Lamoda.