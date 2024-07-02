17 и 18 августа 2024 года в г. Мончегорск Мурманской области состоится VI фестиваль северной культуры «Имандра» (ранее Imandra Viking Fest). За 5 лет фестиваль вырос в крупнейшее событие арктического региона, количество посетителей в 2023 году превысило 15 000 человек за 2 дня.

Фестиваль «Имандра» является хедлайнером серии мероприятий, реализуемых под объединяющим событийным брендом Imandra Fest в г. Мончегорск. Организатор - АНО «Агентство развития Мончегорска» при поддержке Администрации города и компании «Норникель».

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»

«В 2024 году фестиваль расширяет формат и масштаб. Нам становится тесно в узких рамках «викинга», за прошедшие 5 лет вокруг фестиваля сформировалось сообщество настоящих любителей и знатоков «Арктического Севера», нам хочется глубже разобраться в событиях Северного средневековья. Рассказать о культурологических процессах, которые влияли на жителей наших родных земель. Невозможно реализовать такую задачу без присутствия в программе фестиваля представителей народов, активно взаимодействующих с территорией современного Кольского полуострова. Это и новгородцы, и поморы, и, конечно, жители скандинавских земель, викинги. Поэтому мы приняли решение сократить название фестиваля и оставить ключевым нашу любимую Имандру! Именно она, как и в далекие времена, продолжает манить сюда исследователей, туристов и предпринимателей со всех концов Света»

За столь короткий период удалось создать крупнейшее событие в северном регионе. В 2024 году ждем более 20 000 гостей. Фестиваль стал признанным драйвером развития территории. Гости Имандры возвращаются в регион с друзьями и семьями, значит мы правильно делаем свою работу.

За эти годы фестиваль создал благоприятную среду для «активных горожан». Более 500 жителей Мончегорска принимают участие в подготовке и проведении фестиваля в качестве волонтеров, предпринимателей, строителей, монтажников, гидов»

Фестиваль «Имандра» - семейный фестиваль, в центре которого эпоха средневековья, главные герои которого представители северных народов. Фестиваль продолжит рассказывать про культуру, традиции и открытия этого периода. В 2024 году организаторы приглашают в качестве участников представителей народов севера, расширяя тем самым смысловую, образовательную и просветительскую части фестиваля.

Лев Денисов, соорганизатор фестиваля с 2018 года:

«В далеком 2018 году мы были "рыбацкой деревушкой", сейчас, смотря на пройденный путь, мы видим, как выросли до настоящего городища! С гостями из всех уголков страны. К фестивалю готовятся за несколько месяцев, шьют костюмы, придумывают образы. Это событие нельзя пропустить!»

Цель фестиваля познакомить жителей и гостей региона с культурой и традициями северных народов в ярком, интерактивном формате.

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»

«В 2024 году фестиваль сохранит свой формат городского семейного праздника. Увеличится территория проведения, количество активностей и мастер-классов, показательных выступлений. В этом году мы начнем рассказывать о коренных народах территории современного Кольского полуострова. В программе появятся просветительские и образовательные элементы»

Фестиваль будет состоять из трех самостоятельных блоков, связанных между собой. Зрители попадут в красочную реконструкцию средневекового поселения, смогут совершить плавание на настоящем Драккаре, и присоединиться к масштабному костюмированному шествию Северян, символизирующему возвращение домой, после похода.

Порт. В центре города, рядом с центральной набережной начнет работу средневековый порт. Тут северяне осуществляют торговлю, совершают обмены, отсюда уходят в далекие походы. Вот и гостям фестиваля представится возможность отплыть на настоящем Драккаре в водный поход по губе Мончегубе (часть оз. Большая Имандра). Всего будет функционировать 2 средневековых корабля (Драккара). Работать фотозона и тематические мастер-классы.

Шествие. Яркая, интерактивная часть фестиваля. В шествии могут принять все желающие, при условии, конечно, тематического костюма эпохи средневековья.

Профессиональные реконструкторы, театрализованные группы, музыканты, жители и гости региона.

Протяженность маршрута около 1 000 метров. Начало шествия в 12 часов дня.

В 2024 году организаторы подготовят дополнительный инвентарь, предоставят возможность заранее разработать и подготовить свой костюм.

Поселение. Главная площадка фестиваля. На территории спортивной школы на ул. Нагорная 17 развернется реконструкция северных поселений. Средневековая ярмарка и фудкорт. Более 20 разнообразных тематических мастер-классов для взрослых и детей.

В программе 2024 года появится постоянно действующая площадка для спортивных состязаний как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Спортивные турниры и средневековые эстафеты. Мечи и стрелы, щиты и кольчуги. Север для сильных и смелых!

Настоящий шаман и гадание по рунам, животные и птицы из средневековых саг и мифов. Конкурс костюмов и дефиле.