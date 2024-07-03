В Befree стартовал конкурс для дизайнеров, работающих в дарк-эстетике. Победитель создаст капсульную коллекцию постоянной линейки Rock. Принимаются все виды работ - от принтов до дизайна одежды и аксессуаров.

4 победителя получат авторский гонорар, PR-поддержку и возможность реализовать концепцию магазина. Кроме того, будет разыгран приз зрительских симпатий. Для участия в конкурсе необходимо создать принты и дизайны одежды, обуви и аксессуаров в стиле рок. Вы можете создать его в любой технике, поэкспериментировать с символами и текстом, переосмыслить традиционные формы или создать новые.

Работу в формате JPG нужно загрузить на сайт cocreate.befree.ru до 31 июля. Весь список технических требований — в правилах конкурса. Победителей конкурса Dark Mode объявят 15 августа.

Источник фото: Befree