Остросоциальный бренд стритвира «Нате, носите» выпустил совместную коллекцию украшений с благотворительным фондом «Дом с маяком»

Вот что говорят сами авторы о коллекции: мы рассказываем о том, как жить, не откладывая. Сейчас особенно важно быть здесь, обращать внимание на то, что есть, на то, что можно менять к лучшему

Два браслета и две подвески — напоминания о том, что время для сомнений у всех подошло к концу. И о том, что если уж быть радикальным, то только в своей нежности и любви.

20% с продаж идут в поддержку фонду «Дом с маяком» — на помощь хосписам. Мы задаем себе вопрос «а что, если попробовать?», и пробуем. Получается мало, но уже достаточно, чтобы продолжать.

Источник фото: Нате, носите