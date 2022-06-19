Испанский ретейлер Mango уходит с российского рынка. Он продаст магазины, которые продолжат работу по модели франшизы. Сделки о продаже уже заключены. Об этом пишет РБК.

Сейчас в Mango в России напрямую владеет 55 магазинами. Новый собственник у них появится в ближайшее время. Так, уже на следующей неделе первые два магазина бренда передадут франчайзи, еще 22 — до конца июля.

Закупку товаров будут осуществлять новые владельцы, компания отказалась от самостоятельных поставок. Она также не будет вести прямые продажи через Интернет.

Mango открыл первый магазин в России в 1999 году. По итогам 2021-го на долю российского рынка приходилось 8% операционной прибыли компании.