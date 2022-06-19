С 1 по 10 июня каждый совершающий покупки в Akhmadullina Dreams становится участником специальной акции ко Дню защиты детей. 100 рублей с чека будут перечислены в фонд помощи “Алеша”, который на протяжении 13 лет помогает больным детям и дает им шанс на счастливое и здоровое будущее.

“Для фонда необходимы акции, которые позволяют по-другому взглянуть на благотворительность. Не ассоциировать ее с печальными роликами, а наоборот - привлечь внимание людей к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, через обращение к важным смыслам. Например, наша акция с Akhmadullina Dreams называется #всегдамечтать. Она про то, о чем мечтают дети, которые вынуждены в силу серьезного заболевания отказываться от привычного для ребёнка образа жизни. Конечно, главная их мечта - это быть здоровыми, но они так же, как и другие ребята, мечтают о домашних питомцах и о суперспособностях. Им важно об этом сказать, чтобы продолжать бороться. Нам важно это услышать, чтобы помогать им в этом”, - делится pr-специалист фонда “Алеша” Мария Харинова.

Бренд Akhmadullina Dreams всегда придерживался актуальных трендов вне времени. Помощь ближнему - один из самых главных вневременных смыслов, который мы все хорошо усвоили за последние пару лет. Этой акцией бренд стремится поддержать вектор на улучшение этого мира через добро.

Для бренда Akhmadullina Dreams и фонда “Алеша” совместная благотворительная акция стала доброй традицией. Впервые инициатива была проведена в 2021 году.

Специальный раздел акции на сайте Akhmadullina Dreams: akhmadullinadreams.com/landing/5