Российский бренд You Wanna открыл магазин в Санкт-Петербурге. Пространство расположено на третьем этаже ТЦ «Галерея» по адресу ул. Лиговский проспект, д. 30. Одежду You Wanna можно приобрести в offline магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на сайте you-wanna.ru .

В магазине представлена актуальная летняя коллекция: платья и костюмы в ярких оттенках лайма, фуксии, оранжевого и синего электрик. Отдельное место в коллекции занимает тренд сезона – анималистичный принт. Визитная карточка бренда – сексуальное платье – представлено в различных вариациях.

В новом магазине также представлена эксклюзивная коллаборация с ювелирным брендом Velvetin Jewellery. Представляя дерзкую коллаборацию одежды и украшений YOU WANNA X VELVETIN. В капсулу вошли платья и топы с вставками из сетки, боди и брюки-клеш со шнуровкой, красный тренч из экокожи сочетаются с украшениями с надписью-манифестом «SEX» – серьги, браслеты, подвески и кольца, выполненные из серебра и белого золота.

Магазин работает с 10:00 до 23:00, контактный номер +7 925-290-95-73.

Информация о бренде:

YOU WANNA – бренд для современной городской женщины, где можно найти все актуальные сезонные тренды. Марка была основана в 2008 году в Москве, первый официальный магазин You Wanna был открыт в 2012 году.

Уникальность одежды You Wanna заключается в том, что подходит даже для самых насыщенных дней: выбрав образ утром для завтрака в кафе, вы сможете продолжить свой день в офис, а вечером отправиться на встречу с друзьями. Образы, в которых вы будете чувствовать себя комфортно в ритме, в котором живут современные девушки, подчёркивая индивидуальность и сохраняя нотку сексуальности при составлении даже повседневных образов.

Каждая коллекция бренда создается с учетом последних тенденций fashion-индустрии. Одной из ключевых особенностей YOU WANNA является быстрота реагирования на модные тренды, которые оперативно воплощаются на собственном производстве в Москве, благодаря чему компания обеспечивает идеальное соотношение качества и стоимости.

При создании коллекций дизайнеры бренда разрабатывают модели, которые будут актуальны не один сезон и помогут чувствовать себя уверенно в любой ситуации: на рабочих совещаниях, романтических свиданиях, дружеских встречах или веселых вечеринках.