В рамках партнерства с торговой маркой ComfortBaby в сети салонов Mr.Doors появилась продукция для возрастной категории 0+. Ознакомиться с ассортиментом уже сейчас клиенты могут в 6 салонах в Москве (cалон мебели Mr.Doors в ТК "Вегас", салон мебели Mr.Doors в ТК "Крокус Сити", салон мебели Mr.Doors в МЦ "ROOMER", салон мебели Mr.Doors на Ленинском проспекте д.85, салон в "МебельPark Румянцево", салон в ТК «Шоколад» и 2 салонах в Санкт-Петербурге (салон мебели Mr.Doors в ТЦ "Мебель-Сити 2", салон в ТЦ «Богатырь»)

На старте сотрудничества в Mr.Doors будут доступны для заказа кроватки с механизмами трансформации, матрасы, комоды, а также постельное белье и мобили. Однако уже сейчас обсуждается расширение ассортимента, в том числе за счёт дизайнерских решений.

ComfortBaby – это российско-европейский производитель товаров для новорожденных. Вся продукция изготавливается из экологичных материалов, безопасных для здоровья малышей. Мебель торговой марки производится из бука, который в сравнении с другими видами древесины обладает более высокими характеристиками прочности.

В ближайшее время сеть присутствия товаров категории 0+ планируется увеличивать.

Наталья Маланина, руководитель продуктового направления базовых изделий Mr.Doors:

«Мы активно развиваем направление детских товаров в сети и убеждены, что в ближайшее время спрос на них будет только возрастать. Это доказывают продажи коллекции KidSpace, разработанной нашими специалистами, и коллекций MyMeRu, для которой мы заключили эксклюзивные лицензионные договора сначала с компаниями Disney, Marvel, Lucas и Hasbro, а сейчас добавили к ним принты Warner Brothers. Уверена, что сотрудничество с ComfortBaby станет позитивным, а товары марки заинтересуют наших покупателей».