Бренд одежды Monochrome объединился с выпускниками программы «Дизайн мебели» Британской высшей школы дизайна для разработки линии товаров для дома Home. Всего было одобрено десять коллекций.

Студенты разрабатывали дизайны на протяжении пяти месяцев. Им была предоставлена полная творческая свобода. Единственным требованием к проектам было соответствие философии и фирменному стилю бренда. Начинающие дизайнеры черпали вдохновение в эстетике ар-деко, отдавали предпочтение экологичным материалам, несовершенным формам и природным текстурам.

Презентация прошла 28 августа на площадке института в центре Artplay. Там можно было увидеть стулья, кресла, столы, напольные лампы и многие другие товары для дома. Работы были высоко оценены представителями профессионального сообщества.

Monochrome и студенты БВШД разработали коллекцию товаров для дома (фото 8)

В скором времени Monochrome расскажет обо всех студентах в своих социальных сетях. А затем их товары направятся на производство, чтобы в дальнейшем украсить интерьеры покупателей бренда.

Приобрести изделия можно в интернет-магазине Surovaya (www.surovaya.com) или в оффлайн-пространстве Surovaya по адресу г. Москва, ул. Рочдельская 15/1.