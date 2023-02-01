Morфeus и онлайн-кинотеатр more.tv представили коллаборацию. Специально для платформы бренд создал стеганое одеяло с узором в виде волн, которое получило название More.

Одеяло сочетает цвета голубой воды и белой пены. Оно сшито из натурального вареного хлопка, приятного к телу, сделано, чтобы спать без пододеяльника. Одеяло можно стирать в стиральной машине, как обычное постельное белье, и использовать вместо покрывала.

«Концепция коллекции родилась из острого желания взаимопомощи и поддержки близких. Обнять, согреть, сохранить тепло. Кино и сериалы часто выполняют схожую миссию. И как и прежде в своих коллаборациях, нам было важно создавать продукт с командой, которая разделяет наши ценности и смотрит на мир теми же глазами», — рассказала руководитель PR-коммуникаций more.tv Анастасия Гуленкова.

В рамках коллаборации бренды провели съемку. Ее героем стал актер Никита Волков — исполнитель главной роли в молодежном хите more.tv «Трудные подростки». Сериал входит в линейку more originals. За арт-дирекшен отвечал фотограф и арт-директор Ян Югай. Он придумал историю Афродиты. В данном случае Афродита — рождение бога красоты и любви из морской пены.