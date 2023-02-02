Для оценки вещей сервис привлечет профессиональных fashion-экспертов, они будут анализировать товар по фотографиям. Проверка проводится онлайн, и только по желанию продавца. После ее успешного завершения товар получит специальное обозначение «оригинал». Подлинные брендовые вещи можно будет найти с помощью одноименного фильтра, сообщает kommersant.ru.

Ранее, в октябре 2022 года, «Авито» запустил аналогичный сервис для проверки аксессуаров и обуви. Стоимость услуги для продавцов люкса составила от 350 руб. до 500 руб. в зависимости от категории товаров. Аутентификация проводится по фотографиям, которые предоставляют продавцы. После эксперты — от двух до четырех человек — изучают их и выдают свое заключение.

За несколько месяцев услугой воспользовались почти 3 тыс. продавцов, а пометку «оригинал» получили 9 тыс. товаров.

После успешной проверки товар получает статус «Оригинал» и попадает в отдельный одноименный фильтр на площадке. Если товар не прошёл проверку, он не получает статус «Оригинал».

На «Авито» именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам в 2022 году. Особенно активно пользователи интересовались брендовыми вещами компаний, которые официально прекратили работу в России. Так, например, спрос на Chanel увеличился на 78%. А продажи Gucci выросли на 54%. И среди этих товаров нередко встречается контрафакт. Зачастую покупка вещей люксовых марок напоминает игру в русскую рулетку, делится опытом пользовательница «Авито» Анна Фомина: «Покупала сумку Furla, она стоила 15 тыс. руб. Продавец находился в другом городе и проверить ее перед покупкой я не могла. В тоге сумка оказалась китайской подделкой. На «Авито» действительно много вещей, на которых написано Chanel, Dolce&Gabbana. Последний раз я решила приобрести костюм Chanel, но на этот раз я ездила его примерить. Даже на первый взгляд было видно, что это Китай, бирки оказались другие. Тогда зачем продавец позиционирует товар как оригинальный, если все равно видно, что это подделка».