На официальном сайте международной выставки одежды, обуви, аксессуаров и услуг Fashion Style Russia опубликована деловая программа мероприятия. Как сообщили организаторы мероприятия, она включает экспертные и панельные сессии, практикумы, подиумные показы, тренд-экскурсии и мастер-классы для экспонентов выставки, байеров и посетителей.

14 февраля, на площадке «Подиум» в Павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо» в 11.00 мск состоится торжественная церемония открытия выставки Fashion Style Russia. Непосредственно после открытия пройдет ряд подиумных показов. Коллекции представят Дом моды Игоря Гуляева, а также бренды La Letky, Georg Blak и «Русский мех».

Одновременно на площадке «Проект» пройдет открывающая экспертная сессия «Как быть модными в российских брендах?» c участием комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности. Модератором выступит журналист, телеведущая телеканала «Россия 24» Екатерина Грачева.

В числе спикеров руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе, Алексей Нечаев, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, СЕО и соучредитель выставки Fashion Style Russia Александра Сакаева, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров Российского экспортного центра Максим Чапов, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, руководитель направления «Легкая промышленность и оборудование» Департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Дмитрий Калинин.

Продолжат день практикумы, которые состоятся на площадках «Проект» и «Практика»:

«Тренды в современном ритейле, или чего хочет покупатель?», «Тренды в дизайне», «Роль дизайна интерьера и мерчендайзинга в ритейле», «Подбор персонала в легпроме: учим или импортируем».

Завершит «деловой» день мастер-класс «Продвижение в современных условиях: как доносить информацию до покупателя».

Optimized by JPEGmini 3.15.5.83293327 0xe57ddbdd Optimized by JPEGmini 3.15.5.83293327 0xa69b0e10

Второй день выставки, 15 февраля, на площадке «Подиум» откроется показами брендов «Русский мех», Evenkia Krasnoyarsk, Fashion cocktail и Avito.

На площадке «Проект» пройдет FHub Day и мероприятия, организованные Fashion Hub Russia. Так, в рамках установочной пленарной сессии «Бренды России: экосистема модного бизнеса России» участникам мероприятия расскажут об обеспечении системного подхода к ведению модного бизнеса как одного из ключевых креативных бизнесов. В числе спикеров директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, депутат Государственной Думы, фракция «Единая Россия», Наталья Костенко, председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia, член генерального совета Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Валентина Ростовщикова.

Модератором выступит основатель и СЕО Fashion Hub Russia, FHub Showroom, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков.

Продолжит день ключевая дискуссия Fashion Retail Today, которую также проведет Георгий Ростовщиков. На ней участники встречи: представители власти, бизнеса и байеры – поговорят о развитии ритейла и баинга в новых реалиях рынка.

В 14.30 начнется дискуссия «Новая этика модного бизнеса», в центре которой будет одежда для людей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Участники встречи обсудят инклюзивную моду, одежду plus size и благотворительность.

Тем временем на площадке «Проект» будет организован практикум «Сотрудничество с производителями из Узбекистана, Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных Республик» и мастер-класс «Новейшие технологии производства оснастки, материалов и обуви. Экологически чистые технологии с использованием вторичного текстильного сырья».

Центральным мероприятием площадки станет открытая сессия РСКО «Обсуждение состояния кожевенно-обувного рынка и перспектив его развития», с участием комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности. Модератором выступит Игорь Сурин, президент Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО), председатель совета директоров ГК «Русская кожа».

В числе спикеров председатель Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров Российского экспортного центра Максим Чапов, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина; председатель Ассоциации «Узчармсаноат» (Республика Узбекистан) Фахриддин Бобоев, генеральный директор АО «ИНПЦ ТЛП» Константин Бандорин.

Второй день выставки продолжат практикум «Отстраиваемся от конкурентов и определяем целевую аудиторию бренда» и экспертная сессия «Антикризисные технологии в ритейле». Итогом дня станет экскурсия в РЭУ им. Г.В.Плеханова, в рамках которой, в частности, запланировано посещение Центра развития компетенций в индустрии моды, оборудованного как шоу-рум для презентации коллекций российских производителей.

Вечером специально для байеров пройдет мероприятие под названием «Байерская ночь FHub», включающее развлекательную программу.

16 февраля, в третий день выставки Fashion Style Russia площадка «Подиум» откроется мастер-класс «VM Today: Визуальный мерчендайзинг», которую проведет Антон Микульский, директор по продажам b2c, b2b бренда Ianis Chamalidy. организатор модных показов, главный визуальный мерчандайзер по оформлению витрин ТК «Стокман Невский центр», продюсер фото- и видеосъёмок. День продолжится показами брендов Кима Догнак, Ирины Дубровиной и Елены Павлюковой & Анны Георгиевой.

Параллельно на площадке «Проект» в 11.00 мск начнется техно-баттл «Синтетическое vs натуральное», а в 12.15 мск будет организована экспертная сессия «Как правильно защищать и использовать бренды: все о лицензировании, коллаборациях и патентах». Ее модератор – Ирина Озолина, старший партнер патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры».

Продолжат день практикум «Рейтинг каналов продаж - как покупатель изменился за последние полгода» и экспертная сессия: «Эффективная работа на российских и зарубежных маркетплейсах: от экономики до маркировки».

На площадке «Практика» в течение дня пройдут мероприятия практической направленности: практикумы «Почта, машина, самолет, корабль - что выбирают логисты», «Цифровая печать в производстве товаров индустрии моды» и «Подведение итогов тренд-экскурсий - составляем 100% продаваемый ассортимент».

В течение четвертого дня выставки на площадке «Подиум» состоится самое большое количество подиумных показов. Свои коллекции представят бренды JanaVesna, «Энджела Микки», «Котофей» (осень и зима»), Lisavet, «Анодина Grape», devusi, «Перо Сойки» и «Терешина София».

На площадке «Проект» в заключительный день выставки будут организованы дискуссия «Недетские проблемы у детского сегмента модного рынка России?» и круглый стол «Отраслевое образование: шаг к производству».

В течение всех дней работы выставки с 10:00 до 18:00 будет работать:

«Аудит брендов » от Fashion Hub Russia (на стенде Fashion Hub Russia)

«Центр карьеры Fashion Style Russia» - на стенде креативного агентства «Модное бюро».

Справка:

Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских организаторов (Союзлегпром и компания Shoesstar), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.