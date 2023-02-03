В Столешниковом переулке открылся магазин Blue Store, в котором представлены локальные модные и бьюти-марки, а также resale премиум-бренды.

«Последние несколько месяцев мы усердно работали над ассортиментом платформы, тщательно подбирая марки так, чтобы показать самый актуальный и в то же время небанальный срез локальной моды. При всем многообразии магазинов локальных дизайнеров, платформ и особенно маркетплейсов основной проблемой остается кураторский отбор, которого так не хватает покупателю сегодня», – отмечает Сергей Танин, партнер и коммерческий директор Blue Store.

Сейчас здесь можно найти одежду Walk of Shame, Ushatava, Inshade и других, бьюти-средства Aadre, Superbanka, Don't Touch My Skin.

Поскольку полноценным партнером Blue Store выступила ресейл-платформа Lots, то и pre-owned вещи ведущих мировых брендов доступны в магазине и онлайн.

Помимо прочего ассортимента в Blue Store можно одними из первых знакомиться с коллаборациями The Blueprint с локальными марками. Например, сейчас в магазине представлены синие солнцезащитные очки, созданные вместе с маркой оптики и парфюмерии Fakoshima.