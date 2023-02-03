Британский бренд люксовой одежды Paul Smith объявил о прекращении работы в России.

Дом моды Paul Smith оказался в центре внимания на прошлой неделе после появления в газете Daily Mail информации о том, что он по-прежнему продает свою продукцию в РФ через франчайзингового партнера. По данным издания, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров, по крайней мере, в один московский магазин. Как сообщил представитель Paul Smith, компания напрямую не торгует с Россией. По его словам, в последние 20 лет бизнесом в России управляет партнер по франчайзингу. Владелец бренда Пол Смит заявил, что не знал о том, что магазин работает в Москве.

После огласки этой истории в Великобритании и последовавшего негатива компания объявила о прекращении поставок в Россию и расторжении договора с местным партнером по франчайзингу.

«Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибутору», – сказал собеседник газеты. По его словам, решение позволить российским магазинам торговать от имени Paul Smith после начала военной операции на Украине было ошибкой.

Магазинами и онлайн-торговлей Paul Smith в России управляет фирма Bosco di Ciliegi, основанная бизнесменом Михаилом Куснировичем. В сеть Bosco di Ciliegi входит более 200 монобрендовых магазинов одежды и аксессуаров, в том числе Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Gucci, ISAIA, Moschino и др., а также и ювелирных украшений и часов. С 1992 года компания арендует здание ГУМа в Москве, у нее также есть магазины в исторических торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.