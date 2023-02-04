На 89-м году жизни скончался французский дизайнер Пако Рабан. Модельер ушел из жизни 3 февраля на севере Франции, где провел последние годы жизни. Известие о его смерти подтвердила группа Puig, которая является материнской компанией бренд Paco Rabanne.Что стало причиной смерти, не уточняется.

Печальную весть прокомментировал президент отдела моды и красоты Puig Хосе Мануэль Альбеса: «Благодаря Пако Рабану трансгрессия стала притягательной. Кто, кроме него, мог убедить модных парижанок, что им стоит купить платья из пластика и металла? Кто, если не Пако Рабан, мог придумать парфюм “Calandre” — что значит “автомобильная решетка” — и превратить его в культовый символ современной женственности? Этот радикальный и бунтарский дух отличал его от всех остальных. Существует только один Рабан. Его смерть напомнила нам о его огромном влиянии на современную моду и о духе, который по-прежнему живет в доме, носящем его имя».

Рабан родился 18 февраля 1934 года в испанском городе Пасахесе. Вместе с матерью он переехал во Францию, где она работала в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Во время жизни в Париже сам Пако Рабан изучал архитектуру, а позже использовал полученные знания в создании одежды: его первая коллекция вышла в 1966 году и называлась «12 платьев, которые непригодны для носки». Название оправдывало себя: все вещи были изготовлены из пластика и металла. В разное время он работал для Christian Dior, Nina Ricci, Balenciaga и Givenchy. Дизайнер часто экспериментировал с материалами и использовал бумагу, перья, пух, пластик, металл и сухие цветы.