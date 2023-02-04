Российский бренд Kakvata, запущенный Екатериной и Сергеем Булгаковыми в 2018 году, представил рекламную кампанию новой зимней коллекции. Главно идеей съемки Overbasis стало переосмысление традиционного гардероба для холодного времени года.

Центральными элементами кампании были выбраны оверсайз-бомберы и брюки под шерпу в цветах графит и милки-вэй. Модели экспериментального дропа вписываются в стиль après-ski в качестве самодостаточного костюма или в комбинации с оверсайз-пуховиком Kakvata.

Функциональное исполнение изделий, обеспечивающее максимальную защиту от ветра, делает комфортным активное времяпрепровождение вне и внутри города. По отдельности бомбер и брюки гармонично сочетаются с неспортивной одеждой, открывая возможности для создания внесезонных образов.

Все модели Overbasis можно найти на сайте Kakvata. Фотографом кампании выступила Мария Гедике.