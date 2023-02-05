Самым популярным брендом в четвертом квартале 2022 года стал итальянский дом моды Prada. Данные приводит компания Lyst, которая занимается анализом индустрии моды.

Успех Prada связан с запуском первой коллекции ювелирных изделий из переработанного золота. У нового поколения бренд также пользуется спросом. На это повлияла популярная американская звезда соцсети TikTok Чарли Д’Амелио, которая стала лицом коллекции Prada Linea Rossa FW22. Также в доме моды произошли кадровые изменения: Андреа Герра был назначен генеральным директором Prada Group.

На втором месте – итальянский бренд Gucci. Главной новостью в четвертом квартале стал уход Алессандро Микеле с поста креативного директора дома. Но основная новость, которая привела бренд к успеху, — создание собственного мира в метавселенной.

Moncler вслед за Gucci запустил свои первые NFT в рамках празднования 70-летия бренда. Также компания анонсировала перезапуск проекта Moncler Genius на показе LFW (London Fashion Week).

Бренд Moncler расположился на третьей строчке рейтинга.

В десятку самых востребованных брендов вошли также Miu Miu, Valentino, Bottega Veneta, Loewe, Dior, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.