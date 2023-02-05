Коллекция Naomi Московского ювелирного завода включает украшения из белого и красного золота, в которых жемчуг сочетается с бриллиантами, сапфирами и другими камнями, сообщает компания.

В коллекции представлены изделия из белого золота – серьги с подвесной частью в виде жемчужины каплевидной формы и кольцо со сферической жемчужиной и бриллиантами, а также серьги из красного золота с жемчугом и бриллиантами.

Начать, продолжить и укрепить свой ювелирный гардероб жемчугом – всегда хорошая идея, и совершенные украшения из коллекции Naomi подойдут для этого как нельзя лучше. Воспетый в искусстве эпохи возрождения, прошедший исторический путь сквозь томные будуары императриц и бальные сезоны, бум непревзойденной мадмуазель Коко, безупречных «Стэпфордских жен», жемчуг и сегодня остается с нами. И он, конечно, всегда прав: будь то зима или лето, средневековье или цифровая современность – жемчуг продолжает возрождаться в тысячах новых обличий, отмечает Московский ювелирный завод.

В них идеально все, ведь компанию жемчугу составляют белое золото и бриллианты. Грациозно покачиваясь, они будут излучать свое благородное внутреннее сияние, добавляя любому образу толику женственности и аристократизма.

Московский ювелирный завод основан в 1920 году и входит в группу компаний, которая осуществляет полный цикл операций – от переработки сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную розничную сеть. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 магазинов с географией расположения от Калининграда до Владивостока.