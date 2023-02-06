Парусное сообщество «Сила ветра» и уральский бренд ювелирных украшений Moonswoon выпустили совместное украшение — серебряную подвеску. Аксессуар выполнен из серебра, имеет матовую поверхность, устойчив к царапинам и отпечаткам. Его можно носить в комплекте с цепочкой, браслетом или серьгами.

Подвеска имеет две стороны. На одной изображена летучая рыба, на второй — ее созвездие. Именно морские обитатели и звездное небо вдохновили дизайнеров на создание символичного украшения.

«Наши приключения всегда объединяли сразу несколько стихий — воду и ветер. Мы решили сохранить эту пару в маленькой серебряной подвеске, где изобразили летучую рыбу и ее созвездие. Ведь вы точно лежали на носу яхты и мечтательно смотрели на ночное небо в поисках самых ярких звезд», — заявил руководитель магазина «Силы ветра» Павел Мунтян.

Совместный релиз поступил в продажу 6 февраля 2023 года. Украшение будет доступно в онлайн-магазинах «Силы ветра» и Moonswoon. Стоимость — 5 900 рублей за подвеску, 10 900 рублей за колье с медальоном.