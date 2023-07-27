15 июля в Московском метрополитене запустили модный состав метро. Каждый вагон поезда посвящен одной из стран БРИКС. Запуск состава приурочен к новому этапу международного сотрудничества в сфере креативных индустрий между государствами-членами объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

“Московский Метрополитен не в первый раз является площадкой для организации культурных мероприятий, в частности, модных шоу-показов. Поддержка представителей креативных индустрий, а также внедрение культурных событий столицы в важнейшие и основополагающие сервисы города - это грамотное решение, способствующее культурному просвещению москвичей и знакомству их с лицами творческого предпринимательства,” – заявил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Брендированные вагоны метро, превратившись в яркую цветную палитру, расскажут жителям и гостям столицы о том, как Московская неделя моды становится в один ряд с главными модными событиям стран БРИКС.

Акроним англоязычных названий развивающихся стран (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), БРИКС стремится достичь мировой экономической стабильности и взаимопонимания, создавая новые мосты между культурами. Этот межгосударственный союз объединяет почти половину населения Земли. Лидерство стран БРИКС играет важную роль в формировании объединяющего позитивного курса, направленного на создание по-настоящему многополярного мира. Модная индустрия является одним из ключевых направлений для БРИКС – подобные мероприятия способствуют расширению связей и влиянию между странами этого блока.

Каждый вагон брендированного поезда будет посвящен одной из стран объединения. Понять, с какой страной ассоциируется вагон, можно будет по трендовым цветам и паттернам с элементами национальных орнаментов, отражающих культурные коды стран БРИКС. Например, вагон, посвященный Китаю, декорирован традиционным «благожелательным» (так его называют китайцы) орнаментом и оформлен в сдержанном красном оттенке.

Помимо этого, в вагонах пассажиры смогут узнать множество интересных фактов о странах БРИКС. К примеру, о том, что Бразилия входит в число лидеров мировой модной индустрии, предлагая разнообразную продукцию — от одежды и обуви до ювелирных украшений и аксессуаров. Кроме того, исследователи Агентства по развитию экспорта Бразилии отмечают, что российский рынок — один из наиболее перспективных для бразильских производителей.

Кроме запуска модного состава, в столичном метро прошел закрытый модный показ эксклюзивных коллекций российских дизайнеров, продолжающих идеи оформления состава, а также отражающих национальные мотивы каждой из стран. Эстетика национального культурного кода нашла отражение в этнических моделях, а также подобранных для них макияже и прическах.

Специально по такому случаю станция метро «Воробьевы горы» была декорирована архитектурной подсветкой и манекенами в одежде от модных брендов в цветах модного состава. Манекены размещены в колбах в центре станции, некоторые из них украшены кисеей в цветах состава, а сама площадка оформлена арт-объектами: монохромными двухметровыми растениями.

Сама платформа на «Воробьевых Горах» превратилась в настоящий подиум для шоу-показа. Этому способствует ее длина – 270 метров станции пересекают Москва-реку, соединяя ее берега.

В показе приняли участие такие российские бренды, как VASSA&Co, Farrdi, Geranika, Alla Couture, SL1P, Radical Chic, Geranika, Addicted To, Elena Melyakina, Sorvalo, «Лаборатория дизайнера»: I am Moskaleva, Azafran.brand, Olga Semenyuk, Bunati, Виктория Белоус, Andgelina Di, Tanya Alexandrova.

Помимо зоны дефиле, на платформе были организованы фуршетная зона и зона декораций. Сами же модели начинали свое дефиле прямо из вагона нового модного состава.

Данное событие запомнится не только пассажирам Московского метро, но и иностранным гражданам стран БРИКС, увлекающихся модой, поскольку носит международный характер. Перенимая лучшие практики стран БРИКС, Россия также переходит от единичной поддержки фестивалей и мероприятий к системной поддержке креативных индустрий в целом.