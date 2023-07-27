Проект «Союз» получил свое развитие благодаря региональной поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мультибрендовый шоурум расположится в Центральной галерее дизайнеров на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге. Свои изделия представят 10 ульяновских брендов одежды и украшений: Kuzina, by Chris, Vernici, Pizhama Nama, ULIANA GAVRICH, KURKUMA, Play liberty, CHIBOVA и A. Sole, ZNAKI.

Официальный старт работы корнера состоится 27 июля.

«В прошлом году губернатор дал поручение разработать и внедрить меры поддержки, которые помогли бы дизайнерам и производителям легкой промышленности выходить в другие регионы. Сейчас мы видим результат. В мае региональные бренды в составе бутика «Fabrika» вышли на рынок Самары, сейчас шоурум «Союз» успешно продвигаются в Санкт-Петербурге. Хочу отметить, что ульяновские бренды одежды всегда пользовались спросом по всей России», — рассказал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.

По словам основателя проекта Алисы Богатовой, выход на рынок Санкт-Петербурга — это новый этап в жизни шоурума ульяновских дизайнеров.

«Ранее мы успешно опробовали модель работы в Ульяновске, где получили главное – любовь и признание клиентов. Сейчас пришло время масштабировать проект и выходить в другие регионы. В наших планах — запуск проекта в Москве. Для ульяновских дизайнеров это отличная возможность освоить новый рынок, получить новых покупателей, увеличить прибыль и развиваться. Шоурум — прекрасная стартовая площадка , с помощью которой можно представлять свою продукцию в других регионах и минимизировать затраты», — говорит Алиса Богатова.